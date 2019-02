Truffa diamanti | 5 banche indagate «Vasco Rossi | Panicucci e Simona Tagli tra i

Vasco Rossi tra le vittime di una Truffa sui diamanti. Ha investito 2 - 5 milioni di euro : C'è anche Vasco Rossi tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati truffati, come risulta dall'inchiesta della Procura di Milano che ha portato la Guardia di Finanza a eseguire un sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro, anche a carico di 5 banche. In particolare, da quanto si è saputo, il cantante avrebbe investito 2,5 milioni di euro. Nell'elenco dei clienti raggirati figurerebbe anche ...

Milano - Truffa su vendita di diamanti : sequestro da 700 milioni di euro - indagate 5 banche. Tra i raggirati Vasco Rossi e altri vip : Nell’indagine sono coinvolte Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti, più le due società Idb e Dpi, per truffa aggravata e autoriciclaggio. La rockstar avrebbe investito 2 milioni e mezzo di euro. Tra i clienti anche Federica Panicucci, Simona Tagli e l’industriale Diana Bracco

