Tragedia Sala, il cugino vuole chiarezza

(Di martedì 19 febbraio 2019) La scomparsa di Emilianoè avvolta ancora nel mistero. Ritrovato il corpo senza vita del calciatore, in tanti chiedono.A quasi un mese dalla tragica scomparsa di Emiliano, il 21 febbraio è giusto un mese, in molti si pongono tante domande sull’accaduto. Dopo le insinuazioni, postate sui social per poi essere cancellate, della fidanzata del 28enne che parlava di ‘esecuzione da parte della mafia’, ora tocca aldell’attaccante argentino a gettare ulteriori ombre sull’accaduto.Matias Gatti, questo il nome del ragazzo, in occasione dei funerali svoltisi a Progreso, in Argentina, alla stampa locale ha rilasciato pesanti accuse. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset: «Emiliano è stato ucciso. In questa storia ci sono alcune cose che non quadrano, è stato fatto tutto in maniera troppo frettolosa. Voglio capire perchè è stato ...