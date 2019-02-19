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Traffico Roma del 19-02-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 19 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDI 19 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 19-02-2019 ore 19:30 (Di martedì 19 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDI 19 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E VIA PRENESTINA SU VIA FLAMINIA NUOVA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. PER LO STESSO MOTIVO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E FIDENE SEMPRE VERSO LA CITTA’. MENTRE SU VIA TIBURTINA SI STA’ IN FILA DA VIA CASAL DEI PAZZI A VIA DI SANT’ALESSANDRO VERSO TIVOLI. CODE SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SU VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLERANO . SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
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