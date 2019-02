Totti | Allegri e Zanetti nella storia | dentro la ' Hall of Fame del calcio italiano'

Hall of fame del calcio italiano : entrano Totti - Allegri e Zanetti : ... direttore di Sky Sport, , Alberto Brandi , direttore di Sport Mediaset, , , Xavier Jacobelli , direttore di Tuttosport, , Andrea Monti , direttore della Gazzetta dello Sport, , Piercarlo Presutti , ...

Totti - Zanetti e Allegri nella ‘Hall of Fame’ : Si aggiungono altri 11 ingressi eccellenti nella “Hall of Fame del calcio italiano”, istituita nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del calcio per celebrare i calciatori che hanno lasciato un segno nella storia del calcio. Due novità di rilievo: un premio al fair play dedicato all’ex calciatore della Nazionale Davide Astori e un riconoscimento speciale assegnato a Gianni Brera. Questi i nomi degli 11 premiati: ...

Totti - Allegri e Antognoni nella Hall of fame del calcio : ... direttore di Sport Mediaset,, Federico Ferri, direttore di Sky Sport,, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport,, Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport,, Piercarlo Presutti, capo della ...

Allegri - Antognoni - Totti e Zanetti nella Hall of Fame del calcio italiano : ... istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione del Museo del calcio, per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno lasciato il segno in questo sport: un premio al fair play ...

Hall of Fame calcio con Totti e Allegri : ... istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione del Museo del calcio, per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno lasciato il segno in questo sport: un premio al fair play ...