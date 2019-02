Torino | guarda la partita mentre guida il tram | il video di uno studente inguaia l' autista

ATP Finals a Torino? Il commento di Malagò : “gli aspetti delle garanzie finanziarie non riguardano noi” : Giovanni Malagò e la candidatura di Torino per ospitare le ATP Finals: le parole del numero 1 del Coni ”Noi abbiamo avuto l’idea di portare le Atp Finals di tennis a Torino e sono contento che oggi il bid sia considerato eccellente. Gli aspetti delle garanzie finanziarie non riguardano noi per ovvi motivi e dunque non posso aggiungere altro”. Così, a margine di un evento al Foro Italico, il presidente del Coni Giovanni ...

Terzo bus Gtt in fiamme : il problema ora è grave e riguarda tutta Torino : Il 9 gennaio ancora un bus in fiamme a Torino, questa volta in via Cibrario, mandando in ospedale l'autista. Con quest'ultimo incidente salgono a tre i mezzi Gtt andati in fiamme in poco tempo. Il ...