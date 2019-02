Tiziano Renzi e la moglie ai domiciliari Ex premier | “Abnorme” Il gip | “Disegno

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 febbraio 2019) Per Matteo“chi ha letto le carte e ha un minimo di conoscenza giuridica sa che privare persone della libertà personale per una cosa come questa è abnorme”. Secondo l’ex, insomma, gli arrestiper i suoi genitori, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatture dalla Procura di Firenze, è un provvedimento esagerato. A leggere l’ordinanza del gip Angela Fantechi la realtà è ben diversa. Le date, in questo caso, sono fondamentali per comprendere la ratio della misura cautelare. La richiesta di arresti da parte dei pm titolari dell’inchiesta è datata 26 ottobre 2018: il giorno prima la procura di Cuneo aveva chiesto il rinvio a giudizio per Laura Bovoli (madre dell’ex Rottamatore), accusata di concorso in bancarotta fraudolenta per il crac della Direkta srl. Indagando sui conti di quest’ultima società, gli inquirenti ...