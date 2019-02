Tifoso cade dalla ringhiera durante la partita | trasferimento a Bari in ambulanza | nessun

Tifoso del Bari cade dalla ringhiera a Locri - il fratello : 'In corso accertamenti. Non c'è niente da ridere' : Si sporge troppo esultando per il gol del Bari e cade giù dalla ringhiera dello stadio di Locri . Nicola, dello 'il pelato' negli ambienti del tifo biancorosso, è giunto all'ospedale di Reggio ...

Shock Bari - Tifoso cade dagli spalti : è in gravi condizioni [FOTO] : Non si ferma la corsa promozione del Bari, altro successo in campionato per la squadra del presidente De Laurentiis che vince sul campo del Locri con le reti di Di Cesare (50′), Simeri (73′) e Floriano (77′) ed adesso allunga in classifica. Nel frattempo sono ore di ansia per un sostenitore biancorosso che in seguito all’esultanza dopo il gol di Di Cesare è caduto dalla balconata del settore ospiti dello stadio, ...