The Front Runner | il presidente che non si è mai candidato

The Front Runner - quando la politica si trasformò in spettacolo (recensione) : Perché Jason Reitman ha diretto The Front Runner (cui in italiano è stato aggiunto un discutibile titolo sensazionalistico, Il vizio del potere)? Per capirlo, facciamo un parallelo con un film recente per certi versi gemello, The Post di Steven Spielberg. Spielberg racconta il celebre scandalo dei Pentagon Papers del 1971, che inchiodavano i governi americani alle loro colpe relative alla gestione della guerra in Vietnam. Quei documenti i ...

Un video mette a confronto le versioni Game Boy e Nintendo Switch di The Legend of Zelda : Link's Awakening : Come probabilmente saprete, nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, la grande N ha svelato numerosi annunci e, tra questi, c'è stato quello relativo alla versione Switch di The Legend of Zelda: Link's Awakening.Nonostante il gioco sia stato annunciato poco fa, in rete è già comparso un interessante video comparativo ad opera del canale YouTube Candyland.Il filmato in questione, mette a confronto The Legend of Zelda: Link's Awakening su Game Boy ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds discutono del confronto con Fallout 76 : Fallout 76 ha già subito tantissime critiche dopo il lancio, a causa di una serie di problemi che sembrano semplicemente peggiorare col tempo, Fallout 76 è un gioco che sembra semplicemente inadatto considerando per cosa è conosciuto il marchio. In seguito è arrivato il trailer di Obsidian per The Outer Worlds, il gioco di ruolo che sembra molto simile a quello che i fan vorrebbero da un moderno gioco di Fallout. Proprio all'interno del trailer ...

The Front Runner Il Vizio del Potere film al cinema : cast - recensione - curiosità : The Front Runner Il Vizio del Potere è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 21 febbraio 2019. La pellicola è di genere drammatico-thriller del 2018, diretta da Jason Reitman, con Hugh Jackman e Vera Farmiga. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Front Runner Il Vizio del Potere film al cinema: scheda e ...

Roger Waters vuole suonare The Wall lungo la frontiera Messico-Usa : L'album leggendario dei Pink Floyd The Wall potrebbe essere suonato direttamente sulla frontiera messicana dove il presidente Donald Trump vorrebbe innalzare un muro per dividere il suo paese dal sud ...

The Wall : Roger Waters vorrebbe suonare l'album sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti : Roger Waters continua a dire la sua e continua a usare la musica per veicolare i suoi messaggi politici senza avere paura delle conseguenze. L'agenzia di stampa francese France-Press ha recentemente scritto che Waters vorrebbe eseguire dal vivo l'intero album The Wall lungo la frontiera che separa il Messico dagli Stati Uniti. La provocazione Tra i più celebri dischi dei Pink Floyd, pubblicato nel 1979, The Wall rappresenta un potente strumento ...

L'Eredità - Flavio Insinna asfalta Gerry Scotti : ascolti e share - il confronto impietoso con The Wall : Il 2019 comincia in salita per Gerry Scotti. Il conduttore di The Wall su Canale 5 perde ancora una volta la sfida degli ascolti con Flavio Insinna e L'Eredità. Il quiz preserale di Raiuno nella puntata del 2 gennaio raccoglie 3,532 milioni di telespettatori nella prima parte (20% di share) ed esplo

Biathlon - le percentuali al poligono di DoroThea Wierer : il confronto con le stagioni precedenti. Serve questa costanza per la Coppa del Mondo : Si sa, la conquista della Coppa del Mondo di Biathlon passa dal poligono: non basta essere performanti sugli sci per poter ambire ad essere davanti nelle gare del circuito maggiore. In questo primo scorcio di stagione, con tre tappe già disputate, tre azzurre sono oltre il 90% di efficacia al tiro, e tra di esse vi è ovviamente Dorothea Wierer, prima nella classifica generale. L’azzurra ha sparato finora con un bel 72/77 da terra (93,51%) ...

La Milano di Leonardo e di Warhol a confronto : con “The genius experience” il Cenacolo diventa pop : Dal 1 marzo 2019 nella Cripta di San Sepolcro a Milano la mostra "Leonardo & Warhol in Milano. The genius experience" guiderà il visitatore nella Milano vissuta da Leonardo da Vinci per condurlo alla visione di "The Last Supper" di Andy Warhol, l’opera con cui nel 1986 il padre della Pop Art reinterpretò il capolavoro leonardesco.Continua a leggere

Freddie Mercury - The great pretender. Su SkyArte l’omaggio privato all’indimenticabile frontman dei Queen : Diretto e prodotto dal regista inglese Rhys Thomas, il film è un omaggio al più grande commediante del rock, alle sue passioni, alla sua vita, ai suoi affetti e alla sua musica. Tra gli artisti più schivi e riservati di sempre, ancora oggi grande parte della vita di Freddie Mercury è avvolta nell’ombra e si sa molto poco della sua parentesi come solista. Freddie Mercury – The great Pretender percorre questo lato nascosto. Riscopre l’uomo ...

Brexit - Theresa May affronterà il voto di sfiducia chiesto da una cinquantina di deputati del Tory : Ore di fermento nel Partito conservatore inglese. Il processo di sfiducia nei confronti della leader Theresa May è stato innescato dopo che almeno 48 deputati si sono schierati contro di lei per l'accordo raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. Lo riferisce il Guardian, precisando che almeno 48 lettere di sfiducia sono state inviate a Sir Graham Brady, alla guida della Commissione 1922.Il regolamento interno prevede che questo sia il numero ...