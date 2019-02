«The Dirt» | il trailer del biopic estremo dei Mötley Crüe

gqitalia

(Di martedì 19 febbraio 2019) Sesso, droga e rock’n’roll: una formula fin troppo abusata per descrivere le rockstar, ma che calza a pennello per descrivere lo spirito di The, ildedicato ai Mötley Crüe, come si descrivono nel: «Vincere tutto o perdere tutto, siamo i Mötley Crüe». Loro, i cosiddetti “padrini del Glam metal”, quella formula l’hanno applicata al 100% durante la loro carriera e l’hanno raccontata senza filtri nella biografia The: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band, che è esattamente il materiale da cui prende spunto il film prodotto da Netflix che verrà reso disponibile dal prossimo 22 marzo.La pellicola è stata sviluppata con la piena benedizione della band, tanto che lo stesso Vince Neil, cantante dei Mötley Crüe, aveva anticipato in un’intervista ...