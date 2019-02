Tav | la contro-analisi di Galli e Cottarelli | il documento

TennisTavolo : scontro in casa per l'Arma di Taggia nei campionati di Serie D1 e D2 - Foto - : Si è giocata sabato scorso, alla palestra del Tennistavolo Arma di Taggia la 2a giornata del campionato 2018/2019, che questa volta vedeva l'incontro delle squadre A contro le B del sodalizio armese. ...

Tav - la controanalisi di Galli e Cottarelli 'Finire i lavori conviene' : Un'analisi costi benefici con l'esito precostituito? 'Non siamo d'accordo. Abbiamo stima di chi ha redatto il rapporto '. Ma 'non ci convincono alcuni importanti aspetti della metodologia seguita e ...

Serie C : Pro Piacenza - esclusione dal campionato e 0-3 a Tavolino contro il Cuneo : "esclusione del Pro Piacenza dal campionato di competenza" e "la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3": è la decisione del giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale ...

Amadeus : «Vorrei il vincitore di Ora o mai più a Sanremo. Gli ascolti? Mi aspetTavo di più ma perdere contro la De Filippi il sabato sera è meglio» : Annalisa MinettiSilvia SalemiJessica MorlacchiDonatella MilaniDavide De MarinisBarbara ColaPaolo VallesiMichele PecoraAmadeus è sopravvissuto e sta bene. Già questa, per chi sabato sera ha assistito all’ultima puntata della sua trasmissione su Raiuno Ora o Mai più, sarebbe una notizia. Programma già frizzantino di suo – per chi non lo seguisse: ci sono otto talenti «scomparsi» della musica associati ad altrettanti artisti di lungo corso, ...

Tav - Coppola contro Toninelli : "Mio lavoro marginale? Ho partecipato a tutte le sedute" : Pierluigi Coppola risponde alle frasi di Danilo Toninelli con una nota inviata al Ministro delle infrastruttre e dei trasporti. L'unico non firmatario dell'analisi costi benefici nella nota manifesta le ragioni sul suo "disaccordo con il gruppo di lavoro, e, in presenza, negli incontri organizzati presso la Struttura Tecnica di Missione, allargati alla segreteria tecnica del Ministro". "Tali ragioni - prosegue - le ho sintetizzate al Ministro ...

Scontro sulla Tav - Coppola replica a Toninelli 'Mia partecipazione alla costi-benefici marginale Ho partecipato a tutti i lavori' : Politica Tav, Ponti in audizione: "Analisi costi-benefici strumento imperfetto, ma unico possibile" Altro che partecipazione marginale, dunque, come vorrebbe far credere il ministro. Si tratta invece ...

Alessandra Ghisleri - sondaggio-Tav : il 70% contro Di Maio. E Myrta Merlino : 'Ammazza...' : 'Ammazza...'. Così Myrta Merlino accoglie i dati snocciolati da Alessandra Ghisleri a L'aria che tira , il programma de La7. La sondaggista di Euromedia Research , infatti, propone l'ennesimo ...

Mia Martini - furia di Giancarlo Dotto contro Io sono Mia : 'Che roba è. Non basTavano le offese in vita?' : Parole pesantissime su Io sono Mia , la fiction dedicata a Mia Martini che ha sbancato in termini di share su Rai 1. Parole pesantissime firmate da Giancarlo Dotto per Dagospia , dove premette: 'Non ...

La contro-analisi sulla Tav : calcolare solo i costi per l’Italia : Nell’analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione svolta dal commissario dissidente Pierluigi Coppola e consegnata martedì al ministro Toninelli il risultato è positivo per 300 milioni: i benefici della Torino-Lione supererebbero i costi se si utilizzassero alcuni criteri largamente condivisi dagli standard internazionali...

Tav - numeri in libertà sulla contro-analisi. Nel surplus benefici ballano 2 miliardi. Mentre Foietta lascia con atto di accusa : Ogni giornale stamattina ha dato la sua cifra. La contro-relazione di Coppola, il professore “dissidente” della commissione, che non ha condiviso né firmato i risultati dell’analisi costi-benefici sulla Tav, avrebbe letteralmente “ribaltato” le conclusioni del team di Ponti, ipotizzando un netto surplus di vantaggi per l’Italia nel fare l’opera. Sei pagine contro 80, che solo ieri sono state depositate al Ministero, iniziando a circolare in ...

