Stazione Spaziale | contratto USA-Russia per 2 turisti sulla ISS

Stazione Spaziale dentro un asteroide - scienziati ci pensano : ANSA, - ROMA, 9 FEB - Si vede spesso nei film di fantascienza, ma sinora nessuno aveva mai valutato in modo concreto la costruzione di una Stazione spaziale all'interno di un asteroide. Ci hanno ...

Una Stazione Spaziale all’interno di un asteroide : dalla fantascienza alla realtà : Astrofisici dell’Università di Vienna hanno condotto una ricerca i cui risultati consentirebbero, in modo concreto, la costruzione di una Stazione spaziale all’interno di un asteroide. “Se troviamo un asteroide abbastanza stabile, non avremmo bisogno di mura di alluminio o simili: dovremmo essere solo in grado di scavare per utilizzare l’asteroide come una Stazione“, ha spiegato il fisico Thomas Maindl a New ...

Stazione Spaziale : centinaia di piccoli crateri da impatto sui pannelli del laboratorio Columbus : Qualche mese fa, il braccio robotico di 17 metri collegato alla Iss ha iniziato a muoversi: il suo obiettivo era quello di ispezionare dall’esterno una parte fondamentale della casa Spaziale, il laboratorio europeo Columbus. Modulo di ricerca sviluppato dall’Esa e costruito in Italia a Torino, il Columbus è stato lanciato nel febbraio 2008 come carico dello Shuttle Atlantis. Grazie alla telecamera installata sul braccio robotico della Stazione, ...

Dalla Stazione Spaziale una luce sui buchi neri : Avvolti finora nel mistero pi fitto, i buchi neri sono stati messi a nudo da uno strumento che, Dalla Stazione Spaziale Internazionale, Iss,, riuscito a ricostruirne il modo in cui ingoiano la materia ...

Non sono diventati alieni i microbi della Stazione spaziale : Nessun mostricciatolo nutrito da superbatteri spaziali sbarcherà sulla Terra come l'incubo cinematografico di Alien. I batteri che vivono sulla Stazione spaziale Internazionale (Iss) non sono diventati degli alieni: hanno piuttosto appreso a sopravvivere nello spazio senza acquisire caratteristiche pericolose per l'uomo. Lo ha stabilito una ricerca, intitolata Space microbes aren't so alien after all, della Northwestern ...

Buchi neri - come ‘ingoiano’ la materia che li circonda? La Stazione Spaziale fa luce : La Stazione Spaziale Internazionale (Iss) cerca di fare luce sui Buchi neri, grazie a uno strumento che è riuscito a ricostruirne il modo in cui ingoiano la materia che li circonda, come emettono raggi X e come questi processi siano controllati dalla regione immediatamente esterna al buco nero. La scoperta, che ha conquistato la copertina della rivista Nature ed è stata presentata nel convegno della Società astronomica americana a Seattle, è ...

Così la vita nello spazio ha trasformato i batteri che si trovano sulla Stazione Spaziale Internazionale : Uno studio condotto da un'equipe di scienziati della Northwestern University ha permesso di scoprire come i batteri che vivono sulla Stazione Spaziale Internazionale mutano e si adattano alle diverse, ...

Stazione Spaziale Internazionale - “i batteri presenti hanno sviluppato geni diversi” : I batteri che vivono sulla Stazione Spaziale Internazionale non sono diventati degli alieni: hanno imparato a sopravvivere nello spazio senza acquisire caratteristiche pericolose per l’uomo. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista mSystems dai ricercatori dell’americana Northwestern University, guidati da Erica Hartmann. Lo studio ha confrontato il Dna dei batteri isolati sulla Stazione Spaziale con quello della loro controparte terrestre ...

Stazione Spaziale : il Senato USA approva l’estensione : Il prolungamento della vita operativa della Stazione Spaziale internazionale appare sempre più probabile: il Senato degli Stati Uniti ha approvato la riforma commerciale dei regolamenti spaziali, in cui si propone appunto l’estensione delle attività sulla Iss oltre il 2024, data inizialmente prevista per il pensionamento. Serviranno ancora alcuni passaggi perché questa approvazione diventi legge – spiega Global Science – ma ...

Natale a casa per il comandante della Stazione Spaziale - DIRETTA : Natale a casa per il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Iss,, l astronauta dell Agenzia Spaziale Europea, Esa, Alexander Gerst: il suo rientro a Terra previsto per la notte fra il 19 e ...

Stazione Spaziale : nella notte il rientro di 3 astronauti : E’ previsto nella notte il rientro sulla Terra dell’astronauta ESA Alexander Gerst, comandante della Stazione Spaziale Internazionale, di Serena Aunon-Chancellor della NASA e di Sergei Prokopyev di Roscosmos: i 3 astronauti viaggeranno a bordo di una capsula Soyuz che atterrerà all’alba in Kazakhstan, concludendo ufficialmente la missione Horizons. Gerst è il secondo astronauta ESA al comando della Stazione Spaziale, dopo il ...