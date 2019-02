Stati Uniti | Sanders ci riprova ' Mi candido contro Trump nel 2020'

L'Alfa Romeo negli Stati Uniti - una storia di gioie e dolori : «Quando vedo passare un'Alfa Romeo mi levo il cappello», diceva Henry Ford alla fine degli anni Trenta, mostrando un rispetto e un'ammirazione per l'ingegneria italiana che in quegli anni non era affatto scontato, soprattutto da parte dell'imprenditore che aveva praticamente inventato la linea di montaggio. La storia del marchio milanese negli Stati Uniti, può essere anche riassunta in questa frase, cioè un grandissimo potenziale che però resta ...

Amazon ha pagato zero tasse negli Stati Uniti nel 2018 : Ci è riuscita anche grazie alla riforma fiscale di Trump, nonostante i suoi profitti siano raddoppiati rispetto all'anno precedente

Heather Nauert ha rinunciato al suo incarico di nuovo rappresentante degli Stati Uniti all’ONU : Heather Nauert, giornalista ed ex presentatrice di Fox News che il presidente statunitense Donald Trump aveva indicato come nuovo rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha rinunciato alla nomina dicendo di averlo fatto “nel migliore interesse della sua famiglia”.

Stati Uniti : Pence - "America first" non significa isolazionismo : Monaco, 16 feb 12:54 - , Agenzia Nova, - Il motto "America first" del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non significa che gli Usa intendano attuare una politica di isolazionismo.... , Geb,

Chi in Europa vuole divorziare dagli Stati Uniti? : L'Ue non vuole includere l'agricoltura, uno dei settori più protetti dell'economia europea, mentre il presidente Trump ha ribadito in modo chiaro che nessun accordo verrà presentato al Congresso che ...

Nuove tensioni Stati Uniti-Russia : arrestato a Mosca banchiere Usa : Le tensioni tra Russia e Stati Uniti hanno trovato un altro motivo per alimentarsi venerdì, in seguito all'arresto a Mosca del banchiere americano Michael Calvey. Fondatore nel 1994 e senior partner ...

Stati Uniti - droni sottomarini "Orca" in produzione : La US Navy ha staccato un assegno da 43 milioni di dollari a Boeing per la messa in produzione di quattro XLUUV classe Orca. Più economiche da costruire rispetto ai sottomarini, le navi da guerra ...

Stati Uniti - indice manifatturiero Empire State migliora a febbraio : Recupera l'indice manifatturiero Empire State di New York dopo il tracollo di gennaio . L'indice del settore manifatturiero si è portato a 8,80 punti dai 3,90 del mese prima. Il dato odierno risulta ...

Coppa Davis 2019 - Italia nel girone F con Stati Uniti e Canada : Saranno Stati Uniti , testa di serie, e Canada le avversarie dell'Italia nel gruppo F delle Finali del World Group della Coppa Davis 2019 , nella prima edizione della manifestazione con il nuovo ...

Come gli Stati Uniti hanno scongiurato (per ora) che la Cina si allargasse in Groenlandia : Il progetto per la costruzione di tre aeroporti con un finanziamento cinese ha spinto la Difesa americana a chiedere l'intervento della Danimarca

Stati Uniti - inflazione ferma a gennaio : Nuova frenata dell'inflazione negli Stati Uniti nel mese di gennaio , anche se il dato tendenziale appare migliore delle attese e mostra segnali di tenuta dei prezzi. Secondo il Bureau of Labour ...

Stati Uniti - richieste mutuo ancora in forte calo : Nella settimana terminata l'8 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 3,7% dopo il -2,5% riportato la settimana prima. L'indice relativo alle ...

Gli Stati Uniti aumenteranno il numero dei loro soldati in Polonia : L’ambasciatrice statunitense in Polonia Georgette Mosbacher ha detto in un’intervista al Financial Times che gli Stati Uniti aumenteranno il numero dei loro militari presenti nel paese. Da tempo la Polonia chiede che gli Stati Uniti rafforzino la loro presenza militare per poter fronteggiare

Mark Kelly - ex astronauta e marito di Gabrielle Giffords - si è candidato al Congresso degli Stati Uniti : L’ex astronauta statunitense Mark Kelly si è candidato con i Democratici per un seggio al Senato degli Stati Uniti: quello dell’Arizona occupato per anni dal Repubblicano John McCain, morto nell’agosto 2018. Kelly ha 54 anni ed è sposato con Gabrielle Giffords, ex