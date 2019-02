Ss Torre Angela Acds calcio | I cat | Marsella | «Pari prezioso col Certosa | ma c’è pure

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) - pokerissimo e ora il Certosa. Ciani : «Ce la giochiamo» : Roma – E’ un momento fondamentale per la Prima categoria del Torre Angela Acds. La squadra di mister Andrea Rubenni ha colto il suo quinto successo consecutivo nel match interno di domenica scorsa contro l’Accademia Real Tuscolano, regolata con un autoritario 3-0 firmato dalla doppietta dello scatenato Federici (arrivato a 18 reti stagionali) e dalla rete di Di Bari. «Un match che i ragazzi hanno giocato con la giusta concentrazione contro ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) - De Angelis : «Poker di vittorie - ma bisogna continuare così» : Roma – E’ un periodo davvero felice per la Prima categoria del Torre Angela Acds. La squadra cara alla famiglia Ciani ha centrato la quarta vittoria consecutiva nel match di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Lodigiani: un 2-0 firmato dalla rete della “tassa” Federici (su calcio di punizione) e dal sigillo conclusivo di Pelagalli. «Non è stata una partita semplice, ma era importante portare a casa quest’altro successo – dice il ...

Roma : 3 arresti a Torre Angela a seguito controlli antidroga : Roma – A Roma, a seguito di specifica attivita’ info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Paola Di Corpo, con l’ausilio di personale del reparto cinofili, hanno arrestato tre cittadini extracomunitari. Nello specifico a seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 865 grammi di marijuana e materiale per il ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Di Piero : «Siamo forti - dobbiamo arrivare in alto» : Roma – Si è sbloccato dopo un lungo “inseguimento”. Francesco Di Piero, mezzala classe 2001 in forza alla Juniores regionale C del Torre Angela Acds, ci era andato vicino più volte e sabato è riuscito a segnare il suo primo gol stagionale. Nel match contro la Lupa Roma vinto per 3-1 dai ragazzi di mister Daniele Polletta ha realizzato il gol del momentaneo 2-0, in mezzo alla doppietta di un Luca Trincia semplicemente devastante. «Abbiamo ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) - l’orgoglio di Di Bari : «Questo gruppo merita di stare in alto» : Roma – Un’altra vittoria per la Prima categoria del Torre Angela Acds. La squadra cara alla famiglia Ciani ha superato di misura (2-1) la Dinamo Roma, nel match giocato domenica scorsa sul campo di via Amico Aspertini. Un successo arrivato nonostante le assenze che stanno condizionando da tempo il gruppo di mister Andrea Rubenni, ma che non sembrano scalfire la tranquillità dei capitolini. «Siamo rimasti sereni e lucidi anche nei momenti ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Polletta : «Un mese a un dirigente per un pugno a un minore - ma si può?» : Roma – Un sabato amaro per la Juniores regionale C del Torre Angela Acds, non solo per la sconfitta che i ragazzi di mister Daniele Polletta hanno incassato sul campo della Pro Roma (2-3), ma anche per gli strascichi che ne sono seguiti. Il giudice sportivo ha squalificato Marco D’Orazi per tre giornate (due per il cartellino rosso e una per l’ammonizione che si è sommata alla diffida) e Luca Trincia per due (“espressioni offensive ...

Ss Torre Angela Acds (calcio) - Villa sprona i portieri : «Bisogna tenere alta la concentrazione» : Roma – Il preparatore dei portieri del Torre Angela Acds sprona i “numero uno” del club capitolino. Giuliano Villa è ormai una presenza fissa nello staff tecnico del club caro alla famiglia Ciani visto che da cinque anni cura la crescita degli estremi difensori del Torre Angela. Nell’ultimo turno, il primo del nuovo anno, le cose non sono andate nel migliore dei modi e qualche piccolo “intoppo” c’è stato. «Devo dire che in parte mi ...

Ss Torre Angela Acds (calcio) - Parisi e gli Esordienti : «Ora allenamenti più vicini all’agonistica» : Roma – E’ il gruppo ormai “prossimo” al salto nell’agonistica che rappresenta sempre uno spartiacque importante nella crescita di un giovane calciatore. A Simone Parisi è toccata una responsabilità importante, quella di guidare il gruppo Esordienti 2006 (con qualche 2007 dentro) del Torre Angela Acds. «Dall’anno scorso collaboro con il club capitolino e ho iniziato quasi per gioco affiancando mio cugino Marco Guercioni alla guida del ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Di Bartolomeo : «Nel nuovo anno vogliamo risalire» : Roma – Si è concluso in anticipo il 2018 calcistico (ufficiale) della Juniores regionale C del Torre Angela Acds. I ragazzi di mister Daniele Polletta hanno pagato dazio nella tremenda (logisticamente parlando) trasferta contro i Monti Cimini che si sono imposti per 2-0, tarpando le ali ad una squadra capitolina che voleva provare a fare lo “scatto in avanti” dopo il successo con la Castelnuovese. «E’ stata una partita quasi ingiudicabile ...