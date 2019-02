Squalificati Serie A | le decisioni del giudice sportivo | in 12 saltano il prossimo turno

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Padella, mentre la squadra avversaria effettuava una rimessa laterale, con un gesto repentino del braccio destro, ...

Serie D - giudice sportivo : otto giocatori Squalificati risultati : ... Di Lernia, Della Valle, Pautassi, Cirio, Ferrandino , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis , Borgaro Nobis, , Spadafora, Niang , Pro Dronero, , Bernabino, Scienza, ...

Serie A news : cinque gli Squalificati per la 24° giornata (15-18/2 2019) : squalificati Serie A // Sono puntualmente usciti i bollettini del giudice sportivo con l’indicazione dei giocatori incorsi in sanzioni durante l’ultimo turno di campionato (il 23°).Un solo cartellino rosso, frutto della somma di due ammonizioni, che De Maio ha ingenuamente preso a tempo ormai scaduto – 98′ minuto – nella sconfitta della sua Udinese a Torino.Gli altri quattro invece hanno raggiunto la soglia di ...

Serie A - giudice sportivo : 5 Squalificati. Ammende per Mazzarri e Fiorentina : Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni derivanti dall'ultima giornata di campionato, la quarta di ritorno. Saranno cinque gli squalificati, tutti per un turno: De Maio, Udinese,, Alex Sandro, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stangata Fiorentina : Squalificati Serie A – Si è conclusa la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Per la lotta scudetto allunga la Juventus che ha avuto la meglio del Sassuolo, solo un pareggio per il Napoli nel match contro la Fiorentina. Per il resto grande bagarre per la zona Champions, Europa League e salvezza. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del ...

Serie A - Squalificati 23 giornata : nessuna sanzione per l’Inter : Squalificati 23 giornata- Il giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandra ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli Squalificati in vista della 23 giornata di Serie A. Vediamoli nel dettaglio. Squalificati 23 giornata Sono dieci i calciatori che sono stati Squalificati, tutti per un turno. Si tratta del difensore del Torino, Nicolas […] L'articolo Serie A, Squalificati 23 giornata: nessuna sanzione per ...

Serie A - giudice sportivo : 10 Squalificati. Inter - niente multa per i cori razzisti : La 22ª giornata di campionato si è chiusa, ma tra pochi giorni, giovedì con Lazio-Empoli, si scenderà già nuovamente in campo. Il giudice sportivo ha annunciato le sanzioni per il prossimo turno. ...

Serie A - dieci Squalificati per un turno : dieci calciatori sono stati squalificati per un turno in Serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Si tratta del difensore del Torino, Nicolas Nkoulou che era stato espulso, per doppia ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo per la 23giornata : Sono 10 i calciatori Squalificati dal Giudice Sportivo al termine della 22giornata di Serie A . Come si legge nel comunicato ufficiale diramato sul sito ufficiale della Figc, è stato fermato per una ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : guai per Torino e Spal : Squalificati Serie A – E’ andata in scena la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Si ferma la Juventus, non il Napoli che ha accorciato dalla prima posizione. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, sono ben 10 i calciatori che salteranno la prossima partita: stiamo parlando di Nkoulou (Torino), Felipe (Spal), Duncan ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità diretta, in relazione al comportamento tenuto dal Presidente nel corso della gara. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ...

Serie A - Squalificati 22 giornata : Benassi out 2 turni : Squalificati 22 giornata- Il giudice sportivo ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli Squalificati in vista della 22 giornata di Serie A. Stangata su Benassi e Politano, entrambi fermati per 2 turni. 13 gli Squalificati: Barella (Cagliari), Cassata (Frosinone), Cristante e Nzonzi (Roma), Helander (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Petagna (Spal), Praet (Sampdoria) e Rolon (Genoa). Occhio anche ad Ancelotti: il tecnico del ...

Serie A - 13 Squalificati per la 22esima giornata : stangati Benassi e Politano : Dopo l'ultimo weekend di campionato sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo per la 22esima giornata di Serie A , quando gli squalificati in totale saranno 13. Mano particolarmente ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Si è concluso con il successo del Genoa sul campo dell’Empoli la 21^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato grande spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, multa di 15mila euro al Milan per un coro insultate di matrice territoriale e di 12mila alla Roma. Tra i calciatori, due giornate di squalifica a ...