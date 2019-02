Sosteniamo Telefono Azzurro con una donazione al 45592

wittytv

(Di martedì 19 febbraio 2019) Al via la Campagna Sms Solidale “Il vero ascolto”: sms e chiamate alper aiutarea risolvere i problemi dei bambini e dei ragazzi che chiedono aiuto. L’iniziativa sarà attiva dal 10 al 23 febbraio.Aumentano, tra i bambini e gli adolescenti, le richieste di aiuto per cyberbullismo. A renderlo noto è la onlus, che, in occasione della Campagna Sms Solidale “Il vero ascolto”, ha analizzato i casi gestiti nel corso del 2018 e scattato una fotografia del cambiamento delle motivazioni per cui i giovani chiedono aiuto.In oltre 30 anni di attivitàattraverso la linea gratuita 1.96.96 ha dato ascolto a quasi 75mila bambini e adolescenti e gestito oltre 20mila casi attraverso il numero 114, dedicato alle emergenze. Attualmente le richieste di aiuto da gestire sono il triplo rispetto all’avvio del servizio, per questo, ...