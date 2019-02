termometropolitico

: Sonia Bruganelli: biografia lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis - #Sonia #Bruganelli: #biografia… - zazoomblog : Sonia Bruganelli: biografia lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis - #Sonia #Bruganelli: #biografia… - Mafia_Capitale : 'Il fegato rovinato dall'alcol...' Sonia Bruganelli, lo sfogo della moglie di Paolo Bonolis - KontroKulturaa : 'Il fegato rovinato dall'alcol...' Sonia Bruganelli, lo sfogo della moglie di Paolo Bonolis - -

(Di martedì 19 febbraio 2019). Chi è ladiChi è ladi, attualeda diversi anni del conduttore, è una donna in carriera. Madre di tre dei suoi 5, riesce a gestire a pieno la vita da imprenditrice, dae mamma.Chi èSecondadel conduttore di diversi format italiani,è nata a Roma nel 1974. Donna dal bellissimo aspetto, la sua carriera inizia proprio come volto di alcuni fotoromanzi. È in quell’ ambito che conosce, e tra di loro scatta la scintilla. Da poco separato dalla psicologa americana Diane, dalla quale ha avuto dueinizia una relazione con Laura Freddi. Questo scatena la gelosia di, che trova presto il conduttore disponibile per una nuova relazione. Nasce un amore, tra i due, destinato al ...