SONDAGGI POLITICI Sovranisti-boom alle Europee | 27 seggi a Lega | crisi M5s al 25 | 7%

SONDAGGI POLITICI Demos&Pi : l’Italia si sposta verso Est? : Sondaggi politici Demos&Pi: l’Italia si sposta verso Est? L’avvento del governo giallo verde ha cambiato anche gli orientamenti della nostra politica estera. Ne sono un fulgido esempio i continui attacchi a Bruxelles, alla Francia, la scelta di predisporre il ritiro dal teatro afghano, le strizzatine d’occhio a Putin e ai Paesi del gruppo di Visegrad. Senza dimenticare l’avvitamento contorsionistico nei confronti ...

SONDAGGI POLITICI - la Lega è al 33% secondo Demopolis - Pd fermo al 17 - 5% : secondo l'ultimo Sondaggio realizzato da Demopolis, la politica portata avanti dall'attuale leader della Lega Matteo Salvini sta dando buoni frutti, in termini di consensi, al suo partito. La Lega sarebbe al 33%, con un'estensione della 'forbice' che la separa dall'altro partito (o meglio, movimento) di governo, vale a dire il Movimento 5 Stelle guidato dal vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio. I pentastellati sarebbero al 25,2%, ...

SONDAGGI POLITICI EMG - un partito di Conte avrebbe l’8% : Sondaggi politici EMG, un partito di Conte avrebbe l’8% E’ una idea che gira da qualche tempo. E d’altronde è una tentazione che ha preso molti premier in passato, sia che fossero già leader di partito che tecnici, fare un proprio partito. Così secondo alcuni anche Conte potrebbe pensare di fare un proprio partito, lasciando il Movimento 5 Stelle da cui è stato indicato ma di cui non è mai stato un big. Soprattutto ora ...

SONDAGGI POLITICI Noto : aumentano i delusi tra gli elettori M5S : Sondaggi politici Noto: aumentano i delusi tra gli elettori M5S La debacle pentastellata in Abruzzo inizia a farsi sentire. A cominciare dalle intenzioni di voto che danno la Lega in crescita e il Movimento 5 Stelle in calo. Nella regione conquistata dal centrodestra, i Cinque Stelle hanno visto parte dei loro voti rifugiarsi nell’astensione oppure, peggio ancora, scegliere altri lidi più sicuri: Lega e centrosinistra. Lo stesso schema ...

SONDAGGI POLITICI - in Abruzzo solo un terzo dei pentastellati ha confermato il voto : Sondaggi politici, in Abruzzo solo un terzo dei pentastellati ha confermato il voto Dopo i risultati delle elezioni in Abruzzo è il momento dell’analisi del voto. Sia Cise che SWG si sono cimentati, con metodi diversi, in indagini che scoprissero i flussi di voto rispetto alle politiche. Dove sono andati i voti che avevano fatto trionfare il Movimento 5 Stelle con il 40% dei consensi? Oggi il M5S ha ottenuto la metà di quella ...

SONDAGGI POLITICI Ipsos : taglio stipendi parlamentari - l’81% degli italiani dice sì : Sondaggi politici Ipsos: taglio stipendi parlamentari, l’81% degli italiani dice sì taglio degli stipendi ai parlamentari e ai dirigenti pubblici e scenari alternativi ad un governo M5S-Lega. Sono tanti i temi sondati dall’istituto Ipsos nel consueto appuntamento con Di Martedì. Andiamo quindi con ordine. Sondaggi politici Ipsos: 81% italiani favorevole a taglio stipendi parlamentari Il taglio degli stipendi dei ...

SONDAGGI POLITICI Ipsos : gli elettori della Lega promuovono il reddito di cittadinanza : Sondaggi politici Ipsos: gli elettori della Lega promuovono il reddito di cittadinanza Secondo un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, il reddito di cittadinanza, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, piace anche alla maggioranza degli elettori leghisti del Nord Italia. Si tratta di una assoluta novità considerando che il sostegno anti povertà voluto dai pentastellati è stato accolto al Nord con un misto di diffidenza e ritrosia. ...

Ultimi SONDAGGI POLITICI elettorali : focus dati Lega-M5S inizio febbraio : Ultimi sondaggi politici elettorali: focus dati Lega-M5S inizio febbraio Nei sondaggi di inizio febbraio la Lega continua a essere primo partito, ormai stabilmente oltre il 30%; dietro, al secondo posto tra le forze politiche, c’è il Movimento 5 Stelle, per cui prosegue la crisi di consensi. Ultimi sondaggi: maggioranza sempre più verde-gialla A inizio settimana, ha certificato la buona salute del Carroccio l’ultima rilevazione delle ...

SONDAGGI POLITICI Ipsos : economia - gli italiani non credono a Conte : Sondaggi politici Ipsos: economia, gli italiani non credono a Conte Il 56% degli italiani non crede alle parole del premier Conte che, interpellato sull’andamento del Pil, ha affermato: “Il 2019 sarà un anno bellissimo”. L’ottimismo del capo del governo si scontra con la realtà dei fatti. Secondo le nuove previsioni di inverno condotte dalla Commissione Europa, nel 2019 il Pil italiano “scenderà a +0,2%, ...

SONDAGGI POLITICI Demopolis : lavoro e riduzione tasse - le priorità degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: lavoro e riduzione tasse, le priorità degli italiani Altro che immigrazione e welfare. Le priorità degli italiani sono sempre le stesse: lavoro e tasse. A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Le politiche per l’occupazione e il lavoro devono essere al primo posto nell’agenda di governo secondo l’82% degli intervistati. Segue con il 71% la richiesta di ...

SONDAGGI POLITICI elettorali : torna a crescere la Lega - avversari più distanti : Nel corso di questa prima parte del mese di febbraio, SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le stime di voto rilevate mostrano una ripresa da parte della Lega, che ha rimesso a distanza tutti gli avversari. Il partito di Matteo Salvini ha incrementato il proprio valore dell’1,2%, portandosi al 33,8%. Quasi dieci le lunghezze di vantaggio sul Movimento 5 Stelle, che rispetto alla volta scorsa ha perso lo 0,9%. Attualmente si attesta al 24%. ...

SONDAGGI POLITICI Demos&Pi : eutanasia - nel Nord Est aumentano i favorevoli : Sondaggi politici Demos& Pi: eutanasia, nel Nord Est aumentano i favorevoli aumentano i favorevoli all’eutanasia nel Nord Est. A sostenerlo è un Sondaggio Demos& Pi secondo cui il 77% degli intervistati dichiara di essere d’accordo con la seguente affermazione “Quando una persona ha una malattia incurabile, e vive con gravi sofferenze fisiche, è giusto” che i medici possano aiutarla a morire se il paziente lo ...

SONDAGGI POLITICI Ipsos : 54% italiani boccia reddito di cittadinanza : Sondaggi politici Ipsos: 54% italiani boccia reddito di cittadinanza Le misure economiche attuate dal governo non piacciono alla maggioranza degli italiani. Sotto accusa vengono messi i due provvedimenti bandiera di Movimento 5 Stelle e Lega: reddito di cittadinanza e quota 100. In un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, il Rdc riceve il 54% di giudizi negativi contro il 40% di giudizi positivi. La riforma delle pensioni voluta dal ...

SONDAGGI POLITICI Index : cresce la Lega - male i 5 Stelle - perdono terreno anche il PD e FI : Esaminando l’ultima rilevazione Sondaggistica compiuta dall’istituto "Index research", aggiornato al 31 gennaio 2019, emergerebbero le seguenti novità, sullo scenario della politica. Precisiamo che il seguente Sondaggio è stato commissionato dal conduttore Corrado Formigli e dai suoi collaboratori per la trasmissione politica "Piazza Pulita", in onda su La7. Per quanto riguarda la maggioranza governativa diretta dall’asse M5S-Lega, per il primo ...