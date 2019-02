Smartphone Samsung | i migliori da comprare

Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio : POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Lite - Motorola Moto G6 Plus - Samsung Galaxy S9 e altri : oggi sono in offerta POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio: POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Come usare Smartphone Samsung selfie perfetti con J6+ : Guida uso smartphone Samsung Galaxy J6+scopri Come si fa un perfetto primo piano con la fotocamera del Samsung J6+

Tutto quello che sappiamo sullo Smartphone pieghevole di Samsung : Quindi si potrebbe ipotizzare la presenza del chip Qualcomm Snapdragon 855 nel resto del mondo e di Exynos 9820 in Corea del Sud. Per quanto riguarda la Ram, secondo Techradar si potrebbe trattare di ...

Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per Smartphone - ecco come saranno : Oltre allo smartphone pieghevole, il 20 febbraio a San Francisco Samsung presenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno smartwatch, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e delle cuffie senza fili. Se v’incuriosisce sapere come sono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app ...

Smartphone Android in offerta oggi 13 febbraio : Samsung Galaxy Note 9 - Sony Xperia XZ2 - ASUS ZenFone 5Z - Huawei Mate 20 Pro e tanti altri : Ecco diversi modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 13 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto. L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 13 febbraio: Samsung Galaxy Note 9, Sony Xperia XZ2, ASUS ZenFone 5Z, Huawei Mate 20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - Xiaomi travolge Samsung e primeggia in India : Con 42 milioni di dispositivi venduti nel 2018 ed un incremento delle vendite rispetto all'anno precedente pari al 58,6%, Xiaomi scalza Samsung , aggiudicandosi la leadership del mercato Indiano . È ...

Samsung brevetta Smartphone e tablet pieghevoli e un curioso PC all-in-one : Nell'attesa del Galaxy Unpacked del 20 febbraio Samsung brevetta intanto alcuni dispositivi all'UPSTDO statunitense. Si va da uno smartphone e un tablet pieghevoli fino a un PC all-in-one dal design decisamente originale. L'articolo Samsung brevetta smartphone e tablet pieghevoli e un curioso PC all-in-one proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy F : il 20 febbraio conosceremo lo Smartphone pieghevole di Samsung : Ogni anno nel mercato mobile si assiste ad una particolare caratteristica introdotta nel design degli smartphone che, puntualmente, viene ripresa dai principali produttori diventando una vera e propria moda. Dai telefoni che presentano cornici sempre più ridotte al notch fino ai display con foro per racchiudere la fotocamera frontale, sono state molte le peculiarità viste negli ultimi anni. Ebbene, il 2019 e i prossimi anni potrebbero portare ...

Un nuovo teaser sullo Smartphone pieghevole Samsung : pochi dubbi : Il momento del primo smartphone pieghevole Samsung, anche conosciuto come Galaxy F, si avvicina inesorabilmente: è ormai chiaro che il dispositivo, di cui si ignora in buona parte il design, verrà presentato il 20 febbraio, insieme ai Galaxy S10, S10 Plus e S10e (il modello Lite, probabilmente disponibile anche nella speciale colorazione 'Yellow Canarine'). Un altro teaser è stato di recente pubblicato dall'account Twitter di Samsung Mobile, in ...

Samsung : 9 giorni alla presentazione dello Smartphone pieghevole : C'è un prodotto in arrivo che potrebbe essere solo il primo di una nuova generazione destinata a cambiare per sempre il mondo della telefonia mobile. Non c'è giorno che non vi sia un indizio . Ieri è ...

Promozione Samsung : fino a 200€ di sconto se acquisti uno Smartphone (lista limitata) : Una Promozione Samsung strepitosa, valida fino al 24 febbraio, che vede fino a 200€ di sconto sull’acquisto di determinati smartphone e tablet. A circa dieci giorni dall’annuncio dei nuovi Galaxy S10, l’azienda sudcoreana vuole liberarsi di S9, S9 Plus e Note 9.A partire dall’8 e fino al 24 febbraio, chiunque aquisti uno degli smartphone o tablet della seguente lista:Samsung Galaxy Note 9 (codice prodotto ...

Samsung annuncia le patch di sicurezza di febbraio per i suoi Smartphone : A un paio di giorni dal rilascio delle patch da parte di Google, Samsung illustra il contenuto delle proprie patch, non ancora rilasciate. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di febbraio per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Samsung non sarà la prima azienda a commercializzare uno Smartphone da 1 TB : Lo scorso maggio, il produttore cinese Smartisan ha annunciato Nut R1, uno smartphone top di gamma basato su Android una variante da 1 TB di memoria per l'archiviazione ad un prezzo di 8.848 Yuan, oltre 1.300 dollari. I media cinesi riferiscono che negli ultimi 4 anni la compagnia ha venduto solo 3 milioni di smartphone, inoltre la tendenza non sembra incoraggiante, in quanto l'unità Abacus del South China Morning Post riporta che la società è ...

Quali Smartphone emettono più radiazioni? Ad inizio 2019 bene Samsung - male Xiaomi - OnePlus e pure Apple : Quali smartphone fanno più male per le emissioni di radiazioni? Una nuova classifica ad inizio 2019 tiene conto dei valori Sar (Specific Absorption Rate) relativi agli smartphone ora in commercio e i risultati stupiranno non pochi lettori. Le nuove misurazioni sono state condotte dal Bundesamt für Strahlenschutz, ossia l'Ufficio federale tedesco. I risultati sono espressi in watt su chilogrammo di peso e le statistiche sono state riportate pure ...