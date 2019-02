Silvio Berlusconi sui genitori di Matteo Renzi arrestati | bomba sui magistrati

Guido Crosetto e la morte politica di Silvio Berlusconi : 'Ecco il giorno in cui Forza Italia sparirà' : Guido Crosetto , co-fondatore di Fratelli d'Italia intervistato da affarItaliani.it , predice la sparizione di Forza Italia e la nascita, dopo le Europee, di un nuovo centrodestra . 'La nuova ...

Guido Crosetto e la morte politica di Silvio Berlusconi : "Ecco il giorno in cui Forza Italia sparirà" : Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia intervistato da affarItaliani.it, predice la sparizione di Forza Italia e la nascita, dopo le Europee, di un nuovo centrodestra. "La nuova coalizione sarà formata dalla Lega, che è già forte, e da una seconda Forza che scaturirà da un allargamento di

Silvio Berlusconi : "Nessuna possibilità di una candidatura di Salvini a presidente della Commissione europea" : "Non c'è nessuna possibilità, proprio per i numeri, per una candidatura di Matteo Salvini alla presidenza della Commissione europea". Silvio Berlusconi, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, stronca una eventuale nomina del leader della Lega come presidente della Commissione europea. Incalzato da

Silvio Berlusconi fa cassa con Mondadori e Fininvest : Il Cavaliere fa cassa: a Parigi vendendo Mondadori France e a Milano comprando ancora azioni Mediaset allo scopo di intascare più dividendi e tenere a debita distanza i francesi di Vivendi. Che siano giornate di grandi lavori in casa Fininvest si vede dall' intrecciarsi di notizie e di in discrezion

Silvio Berlusconi sta con Renzi dopo l’arresto dei genitori : “In Paese civile non accadrebbe” : Silvio Berlusconi commenta l'arresto dei genitori di Matteo Renzi: "Sono cose che in un Paese civile non accadrebbero. Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe accaduto". Non si esprime il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, mentre il M5s afferma di non festeggiare per i domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Continua a leggere

Silvio Berlusconi a Domenica Live : 300mila spettatori e 4 punti di share meno della media della puntata : Che poi conclude: 'Molto bene anche 'Domenica Live politica' con ospite il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi , che realizza 2.070.000 spettatori e una share del 12,23% '. Ovvero, ...

mediaset - rete 4 * " Quarta Repubblica " : « lunedì 18 febbraio L'INTERVISTA IN DIRETTA A Silvio Berlusconi » - : E ancora, con il sottosegretario del Ministero del Lavoro Claudio Durigon e il presidente Colap Emiliana Alessandrucci, si parlerà di economia e il boom delle domande per Quota 100. Non mancherà un ...

Silvio Berlusconi a Domenica Live - spiazza Barbara D'Urso : "La pubblicità? Ci sono momenti in cui..." : È un Silvio Berlusconi a spron battente quello che in questa settimana si è "preso" Mediaset. Questa mattina è a Mattino 5, Domenica pomeriggio era invece tornato da Barbara D'Urso a Domenica Live. I temi della campagna elettorale per le regionali e le europee, già iniziata, sono i soliti: l'alleanz

Silvio Berlusconi sul caso Diciotti : 'I pentastellati alleati pericolosi per la Lega' : Domani il M5S avvierà una consultazione che vedrà protagonisti gli iscritti al partito e dai cui risultati dipenderà la votazione del Movimento. La votazione riguarderà la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, giunta da parte del Tribunale dei ministri di Catania a seguito del caso Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana che rimase bloccata a lungo nelle acque del Mar Mediterraneo a partire dal 15 agosto con a ...

Domenica Live - Silvio Berlusconi contro i grillini : "Sono dei bambini dell'asilo" : Barbara d'Urso ha inaugurato lo spazio politica a Domenica Live invitando il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, già ospite questa settimana di Pomeriggio Cinque in vista delle elezioni europee di maggio. La conduttrice gli ha chiesto un parere sulla decisione del Movimento 5 Stelle di affidare il voto alla piattaforma Rousseau sull'autorizzazione a procedere su Salvini sul caso Diciotti.Ha dichiarato Berlusconi: "La mia idea è ...

In Sardegna 120 mila persone sono alla ricerca di lavoro : la ricetta di Silvio Berlusconi : Silvio Berlusconi è intervenuto in un comizio ad Olbia per sostenere il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Christian

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi" : Come Andreotti, Matteo Salvini "ha due forni: quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole position in altre tre. Il forno romano con Di Maio è apparentemente inespugnabile". apparentemente, appun

Silvio Berlusconi a Povera Patria si mette a cantare in francese. Aldo Cazzullo : "Bisogna rassegnarsi" : "Io sono la persona meno adatta per criticare la Francia perché ho studiato alla Sorbona e ho passato in Francia i mesi più belli della mia gioventù". Silvio Berlusconi, ospite di Alessandro Giuli a Povera Patria su Raidue, racconta: "Cantavo in un cabaret francese e venne una sera mio padre avvisat