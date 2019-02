Si spaccia per 25enne ma è un' omicida di 50 anni Milano | era ricercata in Perù

Si spaccia per fan di Salvini - poi lo insulta : 'Sei una me... letale' : Ad un primo impatto è sembrata essere una scena come tante altre. Matteo Salvini catalizza le stesse attenzioni di una rockstar o di un grande sportivo e ogni qualvolta arriva in mezzo alla gente viene travolto da un'onda di persone che si mettono in fila e gli chiedono di poter scattare un selfie insieme. E nel caso specifico la ragazza che il ministro si immaginava potesse essere qualcuno che non faceva eccezione rispetto alla consuetudine ...

Palermo - scoperta centrale della droga : otto arresti. spacciavano anche davanti a una bambina : I carabinieri hanno sgominato, nel corso di un’operazione antidroga denominata in codice Pellicano, una centrale di spaccio in via Brigata Aosta, nella periferia orientale di Palermo. Il gip del Tribunale di Palermo ha firmato una misura cautelare nei confronti di otto persone, tre dei quali minorenni. Sono accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. ...

spacciava droga per il clan : 'lady Belforte' ai domiciliari a Isernia : Antonietta Stefanelli, 43enne di Maddaloni, è accusata di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed al commercio di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso. Il gip di Napoli le ...

Il Movimento 5 stelle è in crisi - ma attenti a darlo per spacciato : Di Battista a Che Tempo Che Fa. (foto: Getty Images) Che qualcosa non andasse con l’alleato di governo era chiaro fin dal primo giorno, ma i segnali di tensione nelle ultime settimane si sono moltiplicati. Prima il dissidio sul Venezuela – e sulla posizione ufficiale da adottare nei confronti dell’autoproclamato presidente ad interim del paese sudamericano – poi la Tav, con Matteo Salvini che non perde occasione per esprimere il suo ...

Napoli - bambini usati per spacciare cocaina/ 12 arresti - a capo Giovanni Gravino : A Napoli, diversi bambini venivano utilizzati per spacciare cocaina nel quartiere Ponticelli: 12 le persone finite in manette, a capo Giovanni Gravino

Arezzo - si spaccia per medico ma è un carrozziere. Dava anche “terapie” salvavita : Un carrozziere della provincia di Arezzo trascorreva metà della sua giornata in un ambulatorio dove si spacciava per medico.Continua a leggere

Il pastore di Sant’Andrea Frius : “Latte rumeno spacciato per sardo - stiamo facendo la fame : È arrabbiatissimo Andrea Casu, a capo di una piccola azienda che, da decenni, produce latte: “Non ho manco potuto mandare mio figlio in vacanza, viviamo dello stipendio da insegnante di… L'articolo Il pastore di Sant’Andrea Frius: “Latte rumeno spacciato per sardo, stiamo facendo la fame proviene da Essere-Informati.it.

Sirisena come Duterte : lo Sri Lanka ripristina la pena di morte per gli spacciatori : Più che altro, evidenziano gli esperti, l'iniziativa sembrerebbe rivolta a riguadagnare il consenso popolare tramite l'emulazione dell''uomo forte' Duterte, dopo la crisi politica che ha impantanato ...

Operava solo con la licenza media/ Catturato truffatore di Venezia spacciatosi per chirurgo inglese : Aveva solo la licenza media ma si spacciava per chirurgo inglese di fama internazionale: cattura un truffatore italiano originario di Venezia