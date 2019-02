Serie A Atalanta | Freuler | «Dobbiamo stare in alto»

Serie A Atalanta - personalizzato per Gomez e Varnier : BERGAMO - Nerazzurri di nuovo in campo dopo la sconfitta patita nello scontro Champions di sabato con il Milan . A Zingonia, nell'allenamento pomeridiano in vista del prossimo impegno di campionato ...

Anticipo Serie A - Atalanta-Milan 1-3 : 22.26 Prepotente vittoria del Milan che passa 3-1 a Bergamo in casa dell'Atalanta. Inizio lento e di studio, poi il match s'accende. Bergamaschi avanti al 33'. Ilicic inventa per Freuler che con il piattone piega le mani a Donnarumma.Nel recupero del primo tempo pari rossonero con una gran girata volante di Piatek su cross di Rodriguez (46'). Nella ripresa Hateboer rinvia proprio sui piedi di Calhanoglu che 'fulmina' Berisha con una bomba di ...

Serie A Atalanta - lavoro differenziato per Djimsiti : BERGAMO - Seduta di allenamento per l' Atalanta , in vista della prossima gara interna con il Milan , in calendario sabato alle 20.30. La squadra si è allenata nel pomeriggio al Centro Bortolotti di ...

