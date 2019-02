Sergio Romero, el chiquito si è ormai fatto uomo

lanotiziasportiva

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ieri sera ho assistito al quinto turno di FA Cup tra Chelsea e Manchester United e, come spesso accade in gare che non siano di campionato, i pali dei red devils erano difesi daCalcio estero, Storie, Sudamerica,/ Il ragazzino, da qui il suo soprannome “el”, che tanto ragazzinonon lo è più, visto che compirà 32 anni tra una manciata di giorni, quando viene chiamato in causa risponde sempre presente.Anche ieri sera nella prima metà di gara, prima che i suoi la sbloccassero e prendessero in mano le redini del match, ha compiuto un paio di interventi importanti.Il dato curioso che mi ha dato lo spunto per ripercorrere le sue gesta da portiere me l’hanno offerto gli “amici” di statscalcio:è diventato il miglior portiere dei diavoli rossi, con almeno tre partite disputate, ad aver mantenuto la ...