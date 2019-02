Scuola, precariato e ricostruzione carriera ultime notizie: Miur nuovamente condannato

scuolainforma

(Di martedì 19 febbraio 2019) Nuova vittoria quella conseguita dal sindacato Anief, a favore del personale ATA. Il Tribunale del Lavoro di Udine ha emanato una nuova sentenza in materia, accogliendo il ricorso al fine dell’immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante ilnelladiPersonale Ata, preruolo va riconosciuto per intero in merito alladiIl Giudice del Lavoro del capoluogo friulano, infatti, ha accolto il ricorso proposto dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fortunato Niro, condannando l’illecita discriminazione posta in essere dala discapito del lavoro svolto durante ilcui non viene attribuita pari dignità rispetto al servizio “di ruolo” all’atto delladellae condanna ilanche “al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di denaro dovuta a ...