Salvini si salva ma M5S si spacca Il ' no' al processo vince con il 59%

Casarano - consigliere comunale M5S lascia il gruppo in polemica sul voto "salva Salvini" : Sfogo e solidarietà da ogni parte dopo l"amaro sfogo, sulla sua pagina Facebook, di un consigliere comunale Cinque Stelle dopo le sue dimissioni a margine della scelta del movimento di non far processare il Ministro all"Interno. Solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una serie di delusioni che allontanano non solo gli elettori ma anche dirigenti della prima ora poi eletti anche rappresentanti del popolo. La strategia Cinque Stelle? ...

M5S salva Salvini - sollievo di Conte. Ma riparte lo scontro sui dossier caldi : Tirar fuori Salvini da un processo molto rischioso, significa infatti salvare anche la politica del governo sull'immigrazione e non solo. Lo diceva ieri mattina a chiare lettere il sottosegretario ...

Diciotti - Crozza : “Salvini salvato da Conte - Toninelli e Di Maio : i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” : La prima parte della copertina di Maurizio Crozza, su Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, è dedicata alle votazioni sulla piattaforma Rousseau: “Salvini è stato salvato da Conte, Di Maio e Toninelli: i tre moschettieri del reo”. Video Rai L'articolo Diciotti, Crozza: “Salvini salvato da Conte, Toninelli e Di Maio: i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Diciotti - M5S salva Salvini. De Magistris : 'Vergogna - fate parte del sistema' : 'Il M5s fa ormai parte del sistema e salva dal processo il vero capo politico del Governo: Salvini. Attaccati alle laute poltrone, quello che era una volta il meetup non esiste più'. Lo scrive in un ...

I Cinque Stelle salvano Salvini : Movimento a rischio esplosione : Ma guarda un po': il sondaggione del blog Cinque Stelle salva Matteo Salvini dal processo. Il 59,1% dei partecipanti al voto ha infatti votato 'Sì' allo scombiccherato quesito allestito dalla ...

Rousseau salva Salvini - M5S diviso : ... al termine di una lunga giornata fatta di polemiche e ritardi nel sistema , ringraziando i partecipanti alle votazioni ed esaltando l'orgoglio "di far parte dell'unica forza politica che interpella ...

Voto M5S salva Salvini - Grillini spaccati : «Ora chi vota in dissenso è fuori» : I parlamentari, non tutti, si sciolgono in un applauso appena Luigi Di Maio entra nella saletta del gruppo scortato dai suoi ministri e dice che «con questo risultato i nostri iscritti hanno...

Iscritti M5S votano contro processo a Salvini che ringrazia. Le opposizioni : “Una farsa per salvare le poltrone” : Con oltre 50mila voti espressi, gli Iscritti al M5S hanno indicato la strada ai senatori del Movimento che dovranno pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il presunto sequestro dei migranti a bordo della nave Diciotti. Gli Iscritti dei 5 stelle hanno deciso che i loro eletti dovranno pronunciarsi contro l'autorizzazione a procedere. La risposta: "Si, è avvenuto per la tutela ...

Diciotti - gli iscritti del M5s salvano Matteo Salvini : no al processo del Tribunale dei ministri : Vince il no al processo per Matteo Salvini dalla votazione sulla piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle. Secondo il 59% dei grillini iscritti al sistema di voto pentastellato, i senatori della giunta per le autorizzazioni a procedere dovrebbero respingere la richiesta del Tribunale dei min

Caso Diciotti - i risultati della votazione su Rousseau : M5S salva Matteo Salvini : Gli iscritti M5S hanno salvato Matteo Salvini. Contro l'autorizzazione a procedere per il vicepremier della Lega ha votato il 59% dei votanti su Rousseau.Hanno votato in 52mila: 31mila contro l'autorizzazione a procedere per Salvini, 21mila a favore."Relativamente alla risposta: 'Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere' hanno votato 30.948 (59,05%)", Si legge ...

Caso Diciotti - per salvare le poltrone i grillini sono pronti a evitare a Salvini un normale processo : Come ampiamente previsto, il Movimento 5Stelle si avvia baldanzoso per il suicidio politico perfetto. Dopo aver passato tutto il tempo all’opposizione a gridare e urlare contro i privilegi della casta, Luigi Di Maio e compagni appena entrati al governo hanno tolto la maschera da agnellini e si sono rilevati molto peggio di chi criticavano. Per salvare le poltrone di governo sono pronti a far evitare a Matteo Salvini un normale processo. E per ...

Roberto Saviano sul quesito della piattaforma Rousseau : "Per salvare Salvini - il M5s usa trucco da 'trastolari'" : "La decisione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso Diciotti è rimessa a poche migliaia di iscritti alla piattaforma Rousseau. Ma attenzione, perchè il Ministro della Mala Vita venga processato, sulla piattaforma Rousseau si dovrà votare "no" e non "sì". Magnifico, vero? Un trucco da trastolari (leggi: imbroglioni) diremmo a Napoli, attraverso cui rendere meno comprensibili i termini di ...

Diciotti - M5s convoca voto on line : votare sì per salvare Salvini : Roma, 17 feb., askanews, - Gli iscritti al portale Rousseau M5s sono chiamati domani dalle 10 alle 19 a votare sì o no alla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini conn riferimento ...