Salute | Nas all’ospedale di Ostia | “situazione nella norma” 

La ministra della Salute Grillo manda i Nas all'ospedale San Camillo a Roma : Roma, 17 feb., askanews, - La ministra della Salute, Giulia Grillo, questa mattina ha inviato i carabinieri del Nas al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma 'per verificare la situazione ...

Rugby – Condizioni Nasi Manu : aggiornamento sulla Salute del giocatore del Benetton : Il Benetton Rugby è lieto di comunicare il seguente aggiornamento circa le Condizioni di salute del giocatore Nasi Manu Il terza linea biancoverde, operato lo scorso 31 agosto dall’equipe del reparto di urologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di una neoformazione all’apparato uro-genitale, era poi stato sottoposto a cicli di chemioterapia presso l’Istituto Oncologico Veneto di Padova. Gli esami strumentali effettuati nella ...

Salute - i figli dei no-vax si fanno vaccinare di nascosto : la vicenda : Il dibattito sui vaccini è ormai ampiamente discusso da anni e, nonostante la scienza riconosca l’importanza, la sicurezza e la necessità di questa pratica farmacologica, sono ancora diversi i genitori no-vax. Si tratta di persone che si schierano contro l’obbligatorietà dei vaccini ritenendo che il loro utilizzo generi più danni che benefici, e talvolta che la scelta pro-vax sia “manipolata” da poteri forti e case ...

Coni - nasce sport e Salute : il governo presenta le linee guida della riforma dello sport : ... ma oltre al presidente del Coni, ci sarà chi si occuperà di uomini e risorse per far crescere lo sport di base, un settore che finora è stato sottovalutato dalla politica', ha concluso. Ha preso la ...

Ministero della Salute : rimodulazione dei punti nascita : Giulia Grillo: “rimodulazione dei punti nascita. I tempi sono cambiati, pronti a lavorare con le Regioni all’interno del Patto della Salute"

Terni - alimentazione e Salute negli adolescenti - nasce un progetto di ricerca fra Università e Liceo : Terni " E' stato presentato nei giorni scorsi un progetto sullo stato di salute degli adolescenti tra i banchi di scuola. Indagine molecolare per la caratterizzazione delle alterazioni metaboliche da ...

Nasce il manager della sicurezza e della Salute dell’Ambiente certificato : Per la prima volta diventa oggetto di certificazione specifica che ne sancisce ruolo e affidabilità, la figura del manager con esperienza specifica sulle complesse tematiche della salute, della sicurezza e dell’ambiente, agendo a livello strategico, di pianificazione, e di pura operatività. Presso la sede milanese di Cepas, l’Istituto di certificazione delle competenze e della formazione del Gruppo Bureau Veritas, si è svolta la ...

Riforma Sport 2019 - il Governo non fa concessioni. Coni depotenziato - cambia tutto e nasce Sport&Salute : Niente da fare, non è stata risolta la trattativa tra Governo e Coni per quanto riguarda la riscrittura della Riforma dello Sport italiano. Giovanni Malagò deve arrendersi: il maxiemendamento presentato ieri in Senato ha confermato le disposizioni non accettate dal capo del Coni. Non esisterà più Coni Servizi: nasce Sport e Salute che si occuperà di gestire i finanziamenti governativi (non meno di 368 milioni all’anno), che saranno ...

6 modi inaspettati con cui il freddo e l’inverno influenzano la nostra Salute : Il freddo e la neve sono finalmente arrivati in Italia per il primo grande ruggito dell’inverno e per rendere giustizia al periodo dell’anno in cui ci troviamo. Il freddo, nonostante ci faccia immergere nel tipico clima del Natale, può causare o aggravare una miriade di condizioni di salute. Anche se le persone tendono a concentrarsi sulle malattie più comuni, come raffreddore e influenza, ci sono altri rischi per la salute meno ...