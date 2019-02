repubblica

: Rousseau, Nugnes (5S): 'Così si alimenta recessione etica e morale'. Il mal di pancia grillino sul blog delle stell… - repubblica : Rousseau, Nugnes (5S): 'Così si alimenta recessione etica e morale'. Il mal di pancia grillino sul blog delle stell… - vinnix63 : RT @repubblica: Rousseau, Nugnes (5S): 'Così si alimenta recessione etica e morale'. Il mal di pancia grillino sul blog delle stelle [news… - TorinoxArturo : RT @rep_torino: Rousseau, Nugnes (5S): 'Così si alimenta recessione etica e morale'. Il mal di pancia grillino sul blog delle stelle https:… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Per me la votazione non è valida: Salvini deve essere processato! State snaturando questo movimento, svegliatevi!!' GMignano propone la sua analisi politica. 'Mai come adesso si è spaccato il ...