Roma | a fuoco veicoli Protezione civile di Ponte Galeria | si indaga per dolo

Roma : giovane ferito da arma da fuoco all’Axa : Roma – Intorno alle 2 di notte un giovane di 19 anni è stato vittima di un colpo di pistola al fianco. E’ accaduto all’Axa, quartiere Romano del Municipio X tra Acilia e l’Infernetto, dove il ragazzo sarebbe tornato dopo aver passato la serata in un pub del centro. La vittima è stata trasferita in codice rosso prima al Grassi di Ostia e poi all’ospedale San Camillo. Sul posto sono accorsi gli agenti del ...

Paziente muore mentre fuma : a fuoco il letto dell'ospedale a Roma : Un Paziente è morto nella notte all'ospedale San Filippo Neri di Roma dove si è verificato un principio d'incendio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, un malato terminale in ossigenoterapia, stesse fumando quando la sigaretta è caduta sul materasso che ha preso fuoco.Da una prima analisi il corpo presenterebbe solo due bruciature. Le fiamme sono state subito spente. ...

Un'altra auto a fuoco a Olbia - il sospetto di un piRomane seriale : Nuova auto a fuoco a Olbia. La terza in quattro giorni. E il sospetto che non si tratti più solo di un caso. Dopo l'incendio di via Aldo Morto e nel quartiere San Nicola, Un'altra auto ha preso ...

Roma - auto a fuoco in via del Tritone : Roma, 20 gen., AdnKronos, - Momenti di paura in pieno a centro a Roma per un'auto andata a fuoco poco dopo le 16 su via Del Tritone. Una colonna di fumo nero è visibile nell'area dove le pattuglie ...

Auto a fuoco in via del Tritone - colonna di fumo nero al centro di Roma : ?Auto in fiamme in via del Tritone, traffico in tilt e zona sgomberata. Allarme poco dopo le 16 tra largo del Tritone e piazza Barberini: una vettura si è incendiata sulla carreggiata in...

Coppa Italia - Roma-Entella – Ancora il razzismo a farla da padrone : “odio Napoli - Vesuvio lavali col fuoco” : Cori razzisti e discriminatori durante la sfida di Coppa Italia fra Roma ed Entella: presi di mira Napoli, Juventus, Liverpool, Bergamo e i Carabinieri Dopo i cori razzisti durante la sfida di Coppa Italia fra Lazio e Novara, anche l’altra metà del tifo della Capitale fa una pessima figura. Nel corso del match tra Roma ed Entella, valevole anch’esso per gli ottavi di Coppa Italia, sono stati intonati cori di discriminazione ...

Roma : prende fuoco ex Mattatoio a Testaccio - no feriti né intossicati : Roma – Fiamme la scorsa notte a Roma, intorno a mezzanotte e mezzo, in via Monte Testaccio, all’interno di un padiglione dell’ex Mattatoio adibito a dormitorio per senza fissa dimora. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Il rogo ha provocato la caduta di parte del tetto. Non risultano persone ferite o intossicate. L'articolo Roma: prende fuoco ex ...

Roma : si cercano filmati dell’uomo che ha fatto fuoco alla Magliana : Roma – Non ci sono telecamere davanti all’ingresso dell’asilo di via Castiglion Fibocchi, a Roma, alla Magliana, dove questa mattina intorno alle 8.50 si e’ consumato un agguato a colpi di pistola ai danni di un 34enne Romano. La Squadra mobile della Questura di Roma, che ha preso in carico l’indagine, sta setacciando la zona alla ricerca di occhi elettronici che possano avere immortalato la fuga dello scooter con a ...

Roma : colpi d’arma da fuoco dinanzi nido - uomo ferito alla testa : Roma – Un uomo di 35 anni e’ stato ferito alla testa da alcuni colpi di arma da fuoco durante un agguato avvenuto poco prima delle 9 davanti ad un asilo in via Castiglion Fibocchi 13, alla Magliana. La vittima che aveva appena lasciato il figlio nel nido ‘Mais e Girasoli’ e’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. La vittima e’ nota alle forze dell’ordine per i reati di usura, ...

Roma : a fuoco furgone ditta termoidraulica - si ipotizza dolo : Roma – Pista dolosa per i Carabinieri della Compagnia Casilina che indagano su un incendio avvenuto questa notte in via Michele Pane, in zona Torre Maura. In fiamme un furgone di una ditta di termoidraulica all’interno del quale i militari, intervenuti con i Vigili del fuoco, hanno rinvenuto una bombola di ossigeno e una di acetilene. Le fiamme hanno danneggiato anche un secondo furgone della societa’ e l’ingresso della ...

Roma : ancora un bus a fuoco - nessun ferito : ANSA, - Roma, 3 GEN - ancora un autobus dell'Atac a fuoco a Roma. Dopo quelli in fiamme nell'anno appena trascorso, stamani intorno alle 6, per ragioni da accertare, si è sviluppato un incendio su una ...

