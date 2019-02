ROBERTO CAVALLI CONTRO BELEN RODRIGUEZ Lei non replica ma pensa a Colorado

ROBERTO CAVALLI contro Belen Rodriguez : “Stai invecchiando. Fai meno la stupida” : Roberto Cavalli attacca Belen Rodriguez su Instagram. Lo stilista toscano ha postato un commento davvero inaspettato sotto ad una foto della showgirl argentina. Che i due non siano ottimi amici è un fatto saputo e risaputo. E che i due si punzecchiano sui social pure. Ma questa volta, lo stilista è stato ancora più tagliante. La bella showgirl argentina, infatti, ha condiviso sui social alcuni scatti dal suo paese. Con un fisico da urlo in bella ...

Moda - tre interessati per rilevare la maison ROBERTO Cavalli : Nell'alta Moda italiana è periodo di grandi cambiamenti. Dopo quelli avvenuti in casa Trussardi e Missoni si dovrebbe raggiungere un nuovo assetto azionario anche per la maison Roberto Cavalli. Il ...

Ferragni-Fedez e il bacio sotto l'albero. "Amore o pubblicità?" : la stoccata di ROBERTO Cavalli : Aria di tensione tra due volti simbolo della moda italiana: stiamo parlando di Roberto Cavalli e Chiara Ferragni, tra cui non è mai corso buon sangue. A scatenare una nuova polemica tra i due, la foto scattata sotto l'albero di Natale in galleria Vittorio Emanuele dalla fashion blogger in compagnia di suo marito Fedez. Pubblicato su Instagram, lo scatto ha fornito al celebre stilista un assist per un commento al vetriolo. ...

