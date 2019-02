davidemaggio

: Riccanza World: Farid, Marta e Tommaso sanno riconoscere un abito firmato da uno low cost? - Mattiabuonocore : Riccanza World: Farid, Marta e Tommaso sanno riconoscere un abito firmato da uno low cost? - mtvitalia : Il nostro @faridshirvani ci ha raccontato un sacco di cose sfiziose ?? Guarda l'intervista, aspettando il nuovo… - enzopirrone : Questa sera la nostra ultima fatica... #riccanza World #italia #capri #napoli #influencer #luxury #bellavita… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)I protagonisti disono abituati a vestiti firmati e a look all’ultima moda madavvero distinguere un look lowda uno iperoso? Gliel’abbiamo chiesto. DavideMaggio.it ha sottopostoShirvani,Estrada e la guestZorzi ad un quiz di “moda a prima vista“. Ecco come se la sono cavata.andrà in onda a partire da stasera su MTV alle 22.50. Il programma racconta le vite di 7 giovani ricchi Millennials provenienti da tutta Europa, riuniti nella splendida cornice di “Villa Camelia” sull’isola di Capri. I rappresentanti per l’Italia sarannoe – con uno spazio ridotto –. Insieme a loro ci saranno: Rui, un giovane portoghese amante delle donne, del mare e della navigazione su uno degli yacht della sua società; Silver Yasmin, proveniente dall’Olanda che vive ...