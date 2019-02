Renzi | ' Arresto dei miei un capolavoro mediatico ma non grido al complotto'

Matteo Salvini e l’arresto dei genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere

L'ira di Matteo Renzi : "Non grido ai complotti - ma l'arresto è stato un capolavoro mediatico" : Su Facebook lo sfogo dell'ex premier: "Se qualcuno pensa di fermarmi, non mi conosce. Non ci conosce"

Renzi : “Non grido ai complotti - ma l’arresto dei miei genitori è un capolavoro mediatico” : Annullata la conferenza stampa di Matteo Renzi in Senato per commentare l’arresto dei genitori. L’ex premier sceglie la strada della sua e news per tornare sulla vicenda di ieri sera che ha scosso la sua famiglia, con i domiciliari per il padre Tiziano e la madre Laura Bovoli. La definisce “la notizia più assurda che potessi ricevere, una notizia c...

Renzi come Berlusconi sull'arresto dei genitori : "Provvedimento abnorme" : Matteo Renzi è tornato a parlare dell'arresto dei suoi genitori ed anche ad attaccare la magistratura, cercando però di far finta di non averlo fatto. L'ex Presidente del Consiglio ieri sera aveva già dedicato uno status di Facebook alla notizia dell'arresto di sua madre e suo padre, finiti ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Ieri aveva affermato di aver parlato con chi aveva letto "le carte", che gli ...

Arresto coniugi Renzi - Salvini : "Niente da festeggiare" : Nei minuti successivi alla diffusione della notizia degli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, si sono susseguite le reazioni sia da parte dei compagni di partito dell'ex Premier, sia da parte degli avversari politici. Tra i primi a cui è stato chiesto un commento c'è il vicepremier Matteo Salvini, impegnato in Sardegna in questi giorni, il quale ha detto solo che "non c'è niente da festeggiare".Più o ...

Genitori ai domiciliari - Renzi : "L'arresto è una misura abnorme" : "Inutile dire che la vicenda dei miei Genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Basta leggere i quotidiani di oggi per rendersene conto. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello". È nella enews che Matteo Renzi risponde alle polemiche esplose dopo la disposizione da parte della procura di Firenze degli arresti domiciliari per i suoi Genitori, Tiziano e Laura Bovoli. Il gip di Firenze Angela ...

Berlusconi : con riforma giustizia nessun arresto genitori di Renzi : Roma, 19 feb., askanews, - 'Io avevo portato alla magistratura delle critiche globali, nel nostro programma era prevista una riforma completa della giustizia': lo ha detto il leader di Forza Italia, ...

Arresto genitori Renzi - l’accusa : “Finte coop per eliminare i debiti e guadagnare di più” : Per la Procrea di Firenze e gli uomini della Guardia di finanza, Tiziano Renzi e Laura Bovoli avevano creato finte cooperative dove scaricare tutti i debiti come il costo dei lavoratori e le imposte delle vere attività che gestivano, facendole poi fallire senza sborsare un euro e tenendosi invece i guadagni.Continua a leggere

Berlusconi : "L'arresto dei Renzi? Se il Pd avesse accettato la riforma della giustizia..." : 'Sono cose che in un paese civile non accadrebbero', ha sottolineato il Cavaliere, ' Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe ...

Arresto dei genitori di Renzi - Berlusconi : 'Separare le carriere dei giudici da quelle dei pm' : L'Arresto dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi ha scatenato le reazioni del mondo della politica. "Questa cosa dolorosa non sarebbe accaduta se anche la sinistra avesse accettato di realizzare la nostra riforma della giustizia , con separazione dei giudici dai pm, che devono ...