Reddito | ok a controlli anti ' furbetti' del divorzio

Guardia di Finanza - rafforzare controlli sul Reddito : rafforzare le ispezioni e intensificare i controlli sul Reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza mette in campo una serie di misure per evitare che i 7,1 miliardi di fondi pubblici finiscano ...

Reddito di cittadinanza e privacy - sui requisiti «controlli impossibili» : Allarme del Garante della privacy , Antonello Soro, per l’accesso dei Caf all’anagrafe dei conti correnti: rischi per la riservatezza dei dati personali e sulla conformità al diritto Ue del consenso scritto rilasciato da coloro che richiedono il Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza - c'è il sito ma manca il resto : dai controlli ai centri impiego : La macchina è pronta, garantisce il vicepremier Luigi Di Maio. Ma la strada appare zeppa di buche. La smania di far p resto rischia di far sbandare il Reddito di cittadinanza . A cominciare dai ...

Reddito - Boeri : “Senza controlli sulle autodichiarazioni 100mila nuclei lo chiederanno senza averne diritto” : “Il 50% dei beneficiari del Reddito di cittadinanza sono nuclei senza redditi o comunque senza redditi da lavoro, nuclei tra i quali si celano anche gli evasori e i sommersi totali“. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri , che nel corso dell’audizione sul decretone in commissione Lavoro del Senato ha suggerito di “accelerare il più possibile l’avvio dell’Isee precompilato” e rinviare l’avvio operativo del Reddito ...

Reddito di cittadinanza - Buffagni : per i controlli contiamo anche sui vicini : Come fare per controllare che il Reddito di cittadinanza venga applicato correttamente? Il 'problema esiste e crediamo nell'interazione tra le varie realtà, quindi, l'ente locale e il Comune, l'Inps, ...