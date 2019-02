Rally di Svezia – Primi punti iridati per Movisport grazie al 5° posto di Gryazin

sportfair

(Di martedì 19 febbraio 2019) Lo scorso fine settimana si è avviata la campagna mondiale di-Fedorov, con la gara interminata in quinta posizione. In Franciacorta soddisfazioni all’arrivo anche per Vietti e Zanasioin questo 2019, peralla perfetta prestazione del russo Nikolay, in coppia con Yaroslav Fedorov, aldi, seconda prova del Campionato del Mondo WRC2.Alla guida della loro Skoda Fabia R5 della Sports Racing Technologies, la coppia ha finito in quinta posizione, acquisendo perciò ie piazzandosi in nona posizione nel ranking provvisorio, avendo una gara in meno dei competitor in quanto non presenti al primo impegno di Monte-Carlo.Soddisfazioni anche al 12° FranciacortaShow, dove erano presenti due portacolori, entrambi arrivati al traguardo con le rispettive Ford Fiesta R5. ...