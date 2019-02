Proven Innocent | ispirato ad Amanda Knox il legal drama con Rachelle Lefevre

tvzap.kataweb

(Di martedì 19 febbraio 2019) Direttamente dalle pagine di cronaca per raccontare le battaglie di chi è ingiustamente dichiarato colpevole: al via su FoxCrime martedì 19 alle 21,05la nuova serie creata da Danny Strong (già autore di Empire) che ha trovato ispirazione dalla vicenda giudiziaria di. Ilha al centro l’avvocato Madeline Scott (vista in Twilight e recentemente in Mary Kills People) alla guida di un team di colleghi deciso a scagionare coloro che finiscono nelle maglie della giustizia puri., anticipazioni e cast Madeline Scott è affamata di giustizia, una spinta incessante e frutto di un avvenimento che ha segnato la sua vita da giovane. Insieme al fratello Levi (Riley Smith, ha preso parte a True Detective e 24), è stata ingiustamente giudicata colpevole per un omicidio. La sua innocenza verrà dimostrata ...