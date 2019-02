Principio d' incendio all' aeroporto di Ciampino | evacuato scalo

Firenze - Principio di incendio in cinema multisala : 1.200 evacuati - : Tutti gli spettatori presenti nel multisala sono stati fatti uscire in via precauzionale. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in un locale tecnico. Nessun ferito e la struttura resta aperta ...

Firenze - Principio di incendio in cinema multisala : 1.200 evacuati : Firenze, principio di incendio in cinema multisala: 1.200 evacuati Tutti gli spettatori presenti nel multisala sono stati fatti uscire in via precauzionale. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in un locale tecnico. Nessun ferito e la struttura resta aperta e funzionante Parole chiave: ...

Principio di incendio - evacuata la stazione Lingotto e metropolitana limitata a Porta Nuova : La metropolitana è chiusa nel tratto Porta Nuova-Lingotto per un Principio di incendio nel locale batterie della stazione Lingotto divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 febbraio 2019. Sul posto ...

VS : Principio di incendio in appartamento a Sion - 4 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Spento in breve tempo il Principio di incendio alla Infineum di Vado Ligure : minimi i danni : Potevano essere gravi le conseguenze, che fortunatamente non si sono verificate, del rogo divampato verso le 23 di ieri sera nello stabilimento Infineum di Vado Ligure. Spiegano i vigili del fuoco ...

Friggitrice in fiamme : Principio d'incendio al ristorante : Preoccupazione in un ristorante a Santa Croce, venerdì sera, per un principio d'incendio a una Friggitrice. È accaduto verso le 19, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri accorsi con ...

Roma - Principio di incendio : chiusa la metro B a Termini : A ora di pranzo chiusa la fermata della metro B Termini a Roma per un principio di incendio in un locale. Sul posto i vigili del fuoco.

Roma - Principio di incendio Stazione Termini : riaperta la fermata della metro B : 1/29 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Roma - Principio d'incendio a Termini : fumo in stazione - chiusa fermata metro B : Paura alla stazione Termini , nei corridoi che portano ai treni della metro B. Un denso fumo ha cominciato a invadere la stazione ed è scattato l'allarme anti incendio. Paura tra i viaggiatori, che ...

Roma - Principio di incendio : chiusa la fermata della metro B a Termini : chiusa la fermata della metro B Termini a Roma per un principio di incendio in un locale. Sul posto i vigili del fuoco. I treni momentaneamente transitano senza fermarsi. L'articolo Roma, principio di incendio: chiusa la fermata della metro B a Termini sembra essere il primo su Meteo Web.