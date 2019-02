Premier League – Ore decisive per Sarri | riunione ai vertici del Chelsea per il futuro

Pronostico Cardiff vs Watford - Premier League 22-2-2019 e formazioni : Analisi Cardiff vs Watford Monaco, Premier League 22-2-2019Dopo una buona parte di campionato disastrosa, e la tristissima vicenda legata a Sala, il Cardiff è riuscito ad infilare due vittorie consecutive ed uscire dalla zona rerocessione. Fondamentale l’ultimo successo, conquistato sul campo della diretta rivale Southampton in pieno recupero (Zohore), una manciata di secondi dopo aver preso il pari. Una iniezione importante che contribuisce ...

Karate - Premier League Dubai 2019 : le punte azzurre si confermano ai vertici - la squadra femminile di kata trova l’acuto : Bilancio positivo per l’Italia anche nella seconda tappa stagionale della Premier League di Karate. Dopo l’ottimo esordio di Parigi, gli azzurri hanno saputo essere protagonisti anche sul tatami di Dubai. Le punte della nostra Nazionale non hanno deluso le aspettative, confermandosi tra i più forti del mondo nelle rispettive categorie. A livello individuale sono saliti sul podio nel kumite Luigi Busà (-75 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg), mentre ...

Karate - Premier League Dubai 2019 : l’Italia centra l’oro nel kata femminile a squadre - argenti per Luigi Busà e Clio Ferracuti : Si chiude con una medaglia d’oro per l’Italia la tappa di Dubai, Emirati Arabi, valevole per la Premier League 2019 di Karate. I nostri rappresentanti si sono comportati, sostanzialmente, in maniera positiva, ma non sono riusciti a piazzare l’affondo decisivo nelle prove individuali. L’unico successo è arrivato nella prova a squadre del kata femminile (con Carola Casale, Noemi Nicosanti e Michela Pezzetti) con una prova ...

Karate - Premier League Dubai 2019 : Clio Ferracuti e la squadra femminile di kata in finale! Mattia Busato in corsa per il terzo posto : Azzurri grandi protagonisti anche nella seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Dopo la finale ottenuta ieri dal veterano Luigi Busà nei -75 kg, oggi è la giovane Clio Ferracuti a prendersi la scena, raggiungendo l’atto conclusivo nei +68 kg. La 22enne nativa di Roma è tornata ad esprimersi al meglio sul tatami, mettendosi così definitivamente alle spalle la delusione dei Mondiali. Domani sfiderà la ...

Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i Premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle Aggiornamento Premier League e Aggiornamento Premier League 81 che permettono di ottenere rispettivamente un pack 3 giocatori Premier

Karate - Premier League Dubai 2019 : Luigi Busà vola in finale - Angelo Crescenzo e Viviana Bottaro in lotta per il terzo posto : Tre azzurri in corsa per il podio dopo la prima giornata di gare della Premier League di Karate a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Sul tatami brilla il veterano Luigi Busà, che raggiunge la finale nei -75 kg. Il 31enne siciliano si riscatta subito dopo la prestazione sottotono di Parigi e domenica combatterà per la vittoria contro l’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh. Una finale in cui l’azzurro proverà a “vendicare” l’epilogo dei Mondiali di Madrid, ...

Karate - Premier League Dubai 2019 : seconda tappa stagionale - Angelo Crescenzo la punta azzurra : Questo fine settimana a Dubai (Emirati Arabi Uniti) si svolgerà la seconda tappa stagionale della Premier League di Karate. Dopo l’esordio a Parigi, i migliori atleti del mondo torneranno a sfidarsi sul tatami per conquistare un successo nel massimo circuito internazionale e ottenere anche punti importanti per il ranking olimpico. In gara ci saranno quasi 800 atleti provenienti da 86 differenti paesi e anche l’Italia sarà presente con i suoi ...

Karate - Premier League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Dubai - in gara tutti i big azzurri : Nel weekend del 15-17 febbraio si disputerà la seconda tappa della Premier League 2019 di Karate che andrà in scena all’Al Wasl Club di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il circuito internazionale aveva fatto il proprio debutto stagionale a Parigi (Francia) dove l’Italia aveva conquistato ben cinque medaglie, in Oriente saranno impegnati 12 azzurri (oltre a 24 italiani che difenderanno i colori del proprio club di appartenenza). Ormai ...

«In Italia nessun uomo nel mondo del calcio crede che una donna possa parlarne con professionalità e competenza tecnica di questo sport. Anche per questo rispetto ad altre realtà europee, penso alla Premier League ma anche alla Ligue 1, in Italia le Donne manager nel calcio sono pochissime». Cosi Catia Augelli, ex responsabile della comunicazione

Juve - Dybala tra Liga e Premier League - : Le indiscrezioni di mercato che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Salah , stella del Liverpool, si stanno facendo sempre più insistenti. I tifosi bianconeri già sognano un attacco atomico formato ...

Wolverhampton – Newcastle - Premier League : le formazioni ufficiali : Wolverhampton – Newcastle, Premier League 26^ Giornata, Lunedì 11 Febbraio 2019 ore 21.00, le formazioni ufficialiWolverhampton / Newcastle / Premier League – Sono state diramate da poco le formazioni ufficiali di Wolverhampton e Newcastle, che tra poco si sfideranno al Molineux Stadium per l’ultimo posticipo della 26^ giornata di Premier League. I padroni di casa inseguono ancora un posto nella prossima Europa League, ...

Ricerca CEO Premier League – La Premier League prenderà in considerazione anche candidati statunitensi per il ruolo di CEO, dopo che le varie ipotesi britanniche hanno rifiutato l'incarico di gestire una delle più grandi competizioni nello sport mondiale. La Premier League pensa a un suo servizio streaming Come spiega il "Financial Times", la ricerca di

Piattaforma streaming Premier League –La Premier League inglese starebbe seriamente considerando la possibilità di lanciare un proprio servizio di streaming per la trasmissione degli incontri. Come spiega "SportsProMedia", la nuova piattaforma OTT avrebbe potuto essere testata a Singapore, dove la Premier League ha aperto un ufficio a gennaio. Tuttavia, a novembre, è stato prolungato l'accordo