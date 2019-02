Porto di Gioia Tauro | annunciati altri 500 licenziamenti | “Bomba sociale” | tensione

Reggio Calabria - Orsomarso : 'siamo vicini ai lavoratori del Porto di Gioia Tauro" : Il porto di Gioia Tauro " asserisce Orsomarso - può ancora rappresentare un importante volano di sviluppo per l'economia non soltanto del territorio ma di tutta la regione, diventando centrale nelle ...

'Visita Toninelli Porto Gioia Tauro : nulla di concreto' : Il Ministro dei Trasporti, in una situazione così delicata per lo scalo e per l'intera economia regionale "non può cavarsela" constatando semplicemente le inadempienze del Concessionario. Si, è ...