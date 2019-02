Pescara | blitz della Polizia al ' Ferro di Cavallo' | trovata droga | 2 arresti

Blastingnews

: #Pescara, Troupe Rai aggredita: blitz delle forze dell'ordine al #Rancitelli. Trovata droga e proiettili ?… - RaiNews : #Pescara, Troupe Rai aggredita: blitz delle forze dell'ordine al #Rancitelli. Trovata droga e proiettili ?… - NelloAvellani : RT @newstown_aq: #Abruzzo #Pescara, blitz interforze nel quartiere #Rancitelli - barbara_figari : RT @francescatotolo: Blitz di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia municipale nel quartiere Rancitelli di #Pescara dove è stato aggredit… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) È scattato sabato mattina un massicciodi Stato dial quartiere Rancitelli, precisamente nella zona dei palazzi Ater denominati "di" e "Il Treno". Proprio una settimana fa, in questa zona, come si ricorderà, venne aggredito il giornalistaRai, Daniele Piervincenzi. Il collega si trovava insieme alla troupe del programma "Popolo Sovrano", quando è stato picchiato violentemente da alcuni soggetti che, a quanto sembra, non gradivano la presenza dei cronisti nella zona. Il quartiere è considerato il centro principale dello spaccio, non solo nel capoluogo abruzzese, ma di tutta la Regione. Dal giorno dell'aggressione, è cominciata una vera e propria stretta degli inquirenti intorno alla zona, che ora comincia a dare i suoi frutti.Convalidatiper due rom Sabato mattina, due rom, Domenico Ciarelli e Carmine Bevilacqua, rispettivamente ...