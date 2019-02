agi

Perché Renzi volle Federica Mogherini alla guida della politica estera Ue

(Di martedì 19 febbraio 2019) “Non commento le parole di un ex primo ministro o di un senatoreRepubblica italiana”, “avrò il tempo di riflettere sui miei risultati e su quelli dagli altri dopo il 1 novembre”. La risposta di Federica Mogherini alle critiche di Matteo Renzi, ‘pentito' di avere scelto l'ex titolareFarnesina alladiplomazia europea, riporta all'estate di cinque anni fa, quando le trattative per la formazionenuova Commissione si incrociarono, sul fronte italiano, con questione tutta interna al Pd.La versione di Gozi La partita, secondo le cronache dell'epoca ritornate oggi d'attualità, avrebbe riguardato anche l'ex premier Enrico Letta, e la sua mancata nomina alla presidenza del Consiglio Ue per scelta proprio del capo del governo. Renzi ha sempre preso le distanze da quel ‘niet'. E secondo Sandro Gozi, già sottosegretario agli Affari europei del governo Renzi e poi ...