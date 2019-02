huffingtonpost

- AndFranchini : Pd, in Transatlantico l'esaltazione dei renziani, il silenzio indispettito degli altri. Ma nessuno difende l'operato dei…

(Di martedì 19 febbraio 2019) Partito sotto shock, nervoso, incapace di una lettura fredda di ciò che è accaduto. Ecco un siparietto, alla Camera, per capire il clima. Antonello Giacomelli, uno che la politica la mastica da più lustri, accende l'ennesima sigaretta: "Io proprio non seguo questo ragionamento. Cosa c'entra il Pd con l'arresto dei genitori dell'ex segretario? Non vengono neanche contestati episodi amministrativi che hanno a che fare con la politica". Lui nega il problema, poi si aggiunge Enza Bruno Bossio, visibilmente alterata perché il problema c'è: "La verità è che il 99 per cento dei pm si occupa di politica. Io le cose che dico sulla giustizia a orologeria le sostenevo anche ai tempi di Craxi e di Berlusconi". Replica contrariato Walter Verini: "Il problema dell'Italia non sono i giudici. Il problema dell'Italia sono stati la corruzione e il ...