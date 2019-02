Paulo Dybala pronto alla battaglia | “sappiamo come gioca l’Atletico Madrid di Simeone”

sportfair

: Cristiano Ronaldo dedica il suo gol a Paulo Dybala ??#SassuoloJuve - forumJuventus : Cristiano Ronaldo dedica il suo gol a Paulo Dybala ??#SassuoloJuve - forumJuventus : Nedved: 'Dybala è un nostro patrimonio, non si muove. Siamo contenti di aver recuperato giocatori importanti in vis… - romeoagresti : #Allegri: '#Dybala ha chiesto scusa, com'è giusto che facesse da ragazzo intelligente qual è. La società gli ha dat… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)sa bene cosa aspettarsi dgara che la sua Juventus giocherà contro l’Atleticodi Simeone domani sera “Per andare in finale e vincere devi battere chiunque si trovi sulla tua strada, e non ci sono mai partite facili“. Lo diceparlando della sfida degli ottavi di Champions tra la Juventus e l’Atleticoin un’intervista al sito ufficiale della Uefa. “Sappiamo già tutto del loro stile di gioco, della tattica di Diego Simeone e di quanto sarà difficile“, dice l’attaccante bianconerovigilia del primo round con i ‘colchoneros’. “L’Atletico è molto forte in difesa, ma anche in contropiede. Se dietro non stai attento, può farti molto male. Lo stesso vale per noi, conosciamo i nostri punti di forza e loro cercheranno di neutralizzarli“. La ‘Joya’ parla ...