Pattinaggio di figura | Carolina Kostner rinuncia ai Mondiali di Saitama | “mai pensato ad

Pattinaggio di figura - Four Continents 2019 : Madison Chock ed Evan Bates trionfano nella danza - secondi Weaver-Poje : Con la free dance della danza sul ghiaccio si sono spenti i riflettori all’Honda Center di Anaheim (California, USA), impianto sportivo che ha ospitato i Four Continents 2019, importantissimo trofeo di Pattinaggio di figura riservato esclusivamente alle nazioni extraeuropee. In una delle gare più entusiasmanti e raffinate dell’intera stagione a spuntarla sono stati Madison Chock ed Evan Bates. I danzatori statunitensi, da ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : STRAORDINARI Charlène Guignard-Marco Fabbri - è bronzo! Papadakis-Cizeron trionfano e incantano : Si colora d’azzurro la città di Minsk. Dopo la meravigliosa terza posizione di Matteo Rizzo nel singolo maschile, Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia di bronzo nella danza sul ghiaccio, ultimo atto dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura andati in scena questa settimana nella capitale bielorussa. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli sono stati protagonisti dell’ennesima meravigliosa prova della ...

Pattinaggio di figura – Europei di Minsk : Matteo Rizzo super - l’azzurro di bronzo nel singolo maschile : Matteo Rizzo super agli Europei di Pattinaggio di figura in corso a Minsk: l’azzurro terzo nel singolo maschile Matteo Rizzo scrive la storia sul ghiaccio di Minsk. Il pattinatore azzurro, infatti, è protagonista di una splendida rimonta nel programma libero di Pattinaggio di figura che gli consente di conquistare la medaglia di bronzo agli Europei in corso in Bielorussia. Rizzo, decimo dopo il programma corto, incanta il pubblico ...

Pattinaggio di Figura – Europei di Minsk : la coppia azzurra Guignard-Fabbri al terzo posto dopo la rhythm dance : In Bielorussia la coppia azzurra realizza un grandissimo primo segmento di gara e domani andrà a caccia del podio. Sempre nella danza 15° posto parziale per Tessari-Fioretti, tra le donne Lucrezia Gennaro chiude 19ª Un’altra meraviglia, un altro passo importante verso l’ennesimo sigillo di una stagione da incorniciare. Nella terza giornata degli Europei di Minsk, in Bielorussia, Charlène Guignard e Marco Fabbri scendono sul ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : fantastici Charlène Guignard-Marco Fabbri - terzi dopo la rhythm dance! Papadakis-Cizeron guidano la gara : Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati al terzo posto dopo la rhythm Dance dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura, in scena questa settimana nella città bielorussa di Minsk. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli sono stati autori della migliore prova della stagione. Iniziando il programma con la velocissima sequenza di twizzles, eseguita con precisione chirurgica, gli atleti delle Fiamme Azzurre sono passati alla ...

Pattinaggio di figura - Della Monica-Guarise ad un passo dal podio in Bielorussia : In Bielorussia il tandem azzurro chiude 4° e manca la top 3 tra le coppie di artistico per pochi centesimi di punto; noni invece . Ghilardi-Ambrosini. Dopo il corto Della gara maschile Grassl è 9°, Rizzo 10° Quindici centesimi di punto. Tanto è mancato a Nicole Della Monica e Matteo Guarise per centrare, nella seconda giornata degli Europei di Minsk, uno storico podio per l’Italia del Pattinaggio di figura. Il tandem delle Fiamme ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : la ryhthm dance è alle porte; le musiche e gli elementi pianificati dai danzatori : Nella terza giornata di competizioni dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena nella città di Minsk (Bielorussia) entreranno in scena gli atleti della specialità della danza, pronti a sfidarsi nel primo segmento di gara. La rhythm dance, ex short dance, consiste nell’interpretazione di un programma con un tema-ritmo comune per tutti i partecipanti. Per la stagione in corso è stato selezionato il Tango. ...

Pattinaggio di figura – Campionati Europei di Minsk - Della Monica-Guarise al terzo posto dopo il corto : Nella giornata inaugurale degli Europei, Nicole e Matteo in corsa per una eccezionale medaglia tra le coppie di artistico. Ottavi parziali Ghilardi-Ambrosini; tra le donne Lucrezia Gennaro qualificata per il libero Si apre alla grandissima l’avventura dell’Italia ai Campionati Europei di Minsk, in Bielorussia. Nella giornata inaugurale Della rassegna continentale arriva ad illuminare la scena l’eccezionale prestazione ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : i favoriti della danza; Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron vincitori annunciati - Guignard-Fabbri in cerca del bronzo : La gara riservata alla danza sul ghiaccio ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio di figura, in programma questa settimana nella città di Minsk (Bielorussia) riserva, seppur virtualmente, già dei vincitori annunciati. Si tratta della coppia formata da Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, pattinatori in questo momento storico senza rivali a livello mondiale. A dimostrazione di quanto detto basta guardare le statistiche. I francesi, con ...

Campionati Europei Pattinaggio di figura : Nazionale azzurra in gara da mercoledì in Bielorussia : La Nazionale azzurra in gara da mercoledì in Bielorussia nel pattinaggio di figura, in quel di Minsk al via i Campionati Europei Si apre oggi la settimana del primo grande appuntamento interNazionale del pattinaggio di figura 2019. A Minsk, in Bielorussia, da mercoledì 23 prendono infatti il via i Campionati Europei con tutti i migliori atleti del continentepronti a darsi battaglia nella quattro giorni di gare della Minsk Arena. ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : quando gareggiano Guignard-Fabbri? Date - programma - orari e tv : Charlene Guignard e Marco Fabbri sono pronti per affrontare gli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, in programma da mercoledì 23 a sabato 26 gennaio a Minsk (Bielorussia). La nostra coppia di danza ha tutte le carte per ben figurare e proverà a ottenere un risultato di lusso, i risultati ottenuti durante la prima parte di stagione fanno davvero ben sperare: terzo posto alle Finali del Grand Prix anticipate da due secondi posti nelle tappe di ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : Charlène Guignard e Marco Fabbri pronti alla nuova sfida. Scontro con i russi per il bronzo : Archiviata la gioia per il terzo posto alla Finale Grand Prix di Vancouver, Charlène Guignard e Marco Fabbri scaldano i motori per una nuova, entusiasmante, difficilissima sfida: conquistare la prima medaglia della carriera al Campionato Europeo, al via il 21 gennaio presso l’Arena Sportiva della città bielorussa di Minsk. Con l’oro virtualmente già al collo degli imprendibili francesi Gabriella Papadakis- Guillaume Cizeron, i quali ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : Carolina Moscheni e Andrea Fabbri - la grande opportunità della terza coppia azzurra : Chissà se appena quattro anni fa Carolina Moscheni e Andrea Fabbri, coppia di danzatori azzurra che esordirà al prossimo Campionato Europeo di Pattinaggio di figura in programma a Minsk (Bielorussa) dal 21 al 27 gennaio, avessero mai solo pensato di poter gareggiare insieme in una gara così importante. Eppure, il destino degli atleti allenati da Barbara Fusar Poli, Stefano Caruso, Corrado Giordani e Stefano Pellizzola si era già incrociato più ...