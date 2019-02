Papa Francesco | ' I deboli pagano il conto delle guerre'

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Così Papa Francesco va all'attacco per combattere la pedofilia : Città del Vaticano, 18 feb., askanews, - Papa Francesco ha deciso di affrontare di petto, passando all'attacco, un fenomeno che ancora oggi suscita in alcuni ambienti della Chiesa tentativi di ...

Papa Francesco il 26 marzo incontrerà il Consiglio comunale in Campidoglio : Papa Francesco si recherà in Campidoglio martedì 26 marzo per incontrare il Consiglio comunale. Lo ha annunciato il portavoce vaticano Alessandro Gisotti. Il pontefice ha accettato l'invito a suo tempo formulato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Salvini a Papa Francesco sul selfie : 'Lui pensi alle anime - io agli italiani poveri' : Il selfie di Papa Francesco con la spilla "Apriamo i porti" ha scatenato le reazioni del web e della politica. La sua presa di posizione pro migranti era nota da tempo per merito delle sue omelie domenicali dalla finestra di San Pietro. A destare sorpresa e reazioni variegate è stato, però, il fatto che Papa Francesco abbia accettato di farsi fotografare con un oggetto "politicizzato" e "popolare" come quella spilla pro migranti. Papa Francesco ...

Raggi : grazie Papa Francesco per aver accettato invito in Campidoglio : Roma – “Ringrazio Sua Santita’ Papa Francesco che ha accolto l’invito di Roma a incontrare l’Assemblea capitolina in Campidoglio il prossimo 26 marzo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, incontrando la stampa in Campidoglio. Questa visita, ha sottolineato Raggi, “e’ il segno tangibile dell’attenzione che il Santo Padre riserva e vuole confermare nei confronti dei cittadini romani ...

Pedofilia - Papa Francesco apre una settimana cruciale per la Chiesa. Prima di tutto - serve coraggio : È in gioco la credibilità della Chiesa cattolica. Non bisogna girarci intorno, a caccia di eventi mediatici o peggio ancora di spot propagandistici che producono solo tanto fumo, ma che poi lasciano immutata la cruda realtà. Quella che si apre per la Chiesa di Roma è una settimana cruciale. Che lo si voglia o no. Un punto di snodo epocale. E bisogna dare atto a papa Francesco di aver avuto il coraggio di convocare in Vaticano tutti i presidenti ...

Papa Francesco - un selfie con la spilletta : 'Apriamo i porti' : Durante l'incontro di ieri con le realtà di accoglienza 'Liberi dalla paura' a Sacrofano (Roma), don Nandino Capovilla, parroco di Marghera (Venezia) è riuscito a rubare un selfie al Papa. Ma non è stato un selfie come tanti altri, perché nella foto in questione Papa Francesco mostra una spilletta con su scritto 'Apriamo i porti'. Un messaggio chiaro, passato per il profilo Facebook del parroco di Marghera, il quale ha scelto di condividere la ...

Papa Francesco e il selfie con la spilla pro-accoglienza : Papa Francesco si è fatto fotografare con una spilla con la scritta "Apriamo i porti". La foto è stata poi pubblicata sul profilo Facebook del parroco di Marghera (Venezia) don Nandino Capovilla, sorridente di fianco al Santo Padre che regge in mano la spilla. "La paura è l'origine di ogni schiavitù e di ogni dittatura" ha dichiarato Papa Francesco intervenuto oggi a Sacrofano (Roma) per l’incontro con le realtà di accoglienza "Liberi dalla ...

Vaticano - Papa Francesco con la spilletta pro-invasione. Il prete dei migranti rivela : "Mi ha chiesto di..." : Anche Papa Francesco tifa "invasione". Adesso non è più una diceria, sebbene supportata da anni e anni di dichiarazioni e dottrina. Bergoglio si è prestato a un selfie con don Nandino Capovilla, parroco di Marghera (Venezia) in prima fila per l'accoglienza degli immigrati. Don Nandino ha consegnato

Papa Francesco si fa fotografare con una spilla con la scritta : "Apriamo i porti" : La foto è stata pubblicata sul profilo Facebook di don Nandino Capovilla, parroco a Marghera (Venezia)

Papa Francesco - selfie su Facebook con la spilla «Apriamo i porti» : La foto, scattata e pubblicata su Facebook da Nandino Capovilla, che gestisce La casa di Amadou di Marghera: «Per i cristiani è obbligo evangelico per essere liberi dalla paura»

Papa Francesco - selfie con la spilla 'Apriamo i porti' : Apriamo i porti '. E' la scritta sulla spilla con la quale si è fatto ritrarre Papa Francesco durante l'incontro a Sacrofano con le realtà di accoglienza 'Liberi dalla paura'. Come raccontato da ...