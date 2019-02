Pamela e Stefano Uomini e Donne | la Barretta piange | tutta colpa del cavaliere

Maria De Filippi fa una rivelazione su Pamela - che sorprende Stefano : Pamela e Stefano del Trono Over: la rivelazione di Maria De Filippi spiazza E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E sul finire della trasmissione, la conduttrice ha dato ampio spazio a Pamela Barretta e Stefano Torrese. Difatti i due, in queste ultime puntate del dating, hanno discusso animatamente. Il motivo? Lui ha iniziato a conoscere Roberta, e lei, di conseguenza, è uscita con Riccardo. Una situazione ...

Trono Over Uomini e Donne : Stefano svela un retroscena choc su Pamela : Trono Over: la rivelazione choc di Stefano su Pamela La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata animata da una discussione accesa tra due protagonisti del Trono Over: Pamela Barretta e Stefano Torrese. Tra i due c’era aria di tempesta già dalle puntate scorse, ma oggi durante la discussione sono venute fuori rivelazioni e parole forti come la frase di Stefano: “Ho paura di mettere la mia serenità in mano a una psicopatica come ...

Delusa - offesa - umiliata da Stefano Torrese! A Uomini e Donne è finita con Pamela Barretta : E’ una delle dame più belle, apprezzata e conosciute del parterre femminile di Uomini e Donne, parliamo di Pamela Barretta. La Barretta lavora come guardia di vigilanza privata. Tra le sue foto, ce ne sono in effetti diverse che la ritraggono in divisa.E’ una donna che ama la lettura: in una puntata di Uomini e Donne ha citato Charles Baudelaire, cosa che ha lasciato tutti stupiti. La bella Pamela aveva creduto di aver trovato l’amore in Stefano ...

