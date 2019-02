Pallavolo – CEV Champions League femminile : Novara domina in Polonia e vola ai quarti : CEV Champions League: la Igor domina anche in Polonia, la quinta vittoria consecutiva per 3-0 vale la qualificazione ai quarti di finale! Mercoledì Savino Del Bene-Imoco La Igor Gorgonzola Novara fa pokerissimo in Polonia e conquista con un turno di anticipo la qualificazione ai quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Nella Sport Arena di Lodz, casa del Budowlani, le azzurre di Massimo Barbolini dominano la scena, scrivendo ...

Pallavolo CEV Cup – Yamamay E-Work Busto Arsizio in semifinale : Mulhouse si arrende al quinto set : La Yamamay E-Work Busto Arsizio vince anche a Mulhouse e vola in semifinale! Affronterà le ungheresi del Bekescsaba La Yamamay E-Work Busto Arsizio sbarca in semifinale di CEV Cup: le farfalle bissano in terra francese il successo dell’andata sull’ASPTT Mulhouse e fanno un altro passo verso il trofeo già conquistato dalla squadra lombarda nel 2010 e nel 2012. Dopo il 3-0 di Busto Arsizio alla Yamamay E-Work, sostenuta da ben 50 ...

Pallavolo - Saugella Monza in campo per la Challenge Cup : Busto Arsizio a caccia dei quarti in CEV Cup : Mercoledì Saugella in Slovenia per il ritorno dei quarti, servono due set per la qualificazione. Giovedì spazio alla CEV Cup cup con UYBA in trasferta in Francia Saugella Team Monza e Yamamay E-Work Busto Arsizio alla conquista della semifinale europea. Tra mercoledì e giovedì brianzole e Bustocche saranno impegnate nelle gare di ritorno dei quarti di finale – rispettivamente – di Challenge Cup e di CEV Cup, accomunate dal più ...

Pallavolo – CEV Champions League : la Igor vicina alla qualificazione ai quarti - ko il Minchanka Minsk : CEV Champions League: la Igor non rallenta, netto 3-0 al Minchanka Minsk. Azzurre a 12 punti, a un passo la qualificazione ai quarti La Igor Gorgonzola Novara fa poker nella fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. Nella quarta giornata, le azzurre colgono la quarta vittoria, superando con un netto 3-0 il Minchanka Minsk e ribadendo la propria superiorità all’interno della Pool C: 12 punti, 12 set vinti e nemmeno uno ...

Pallavolo – CEV Champions League : che cuore per l’Imoco - le pantere vincono in rimonta sullo Schwerin : Sotto 0-2 con lo Schwerin, le pantere ribaltano la partita vincendo 3-2 nella quarta giornata della CEV Champions League Non era una partita facile sulla carta per l’Imoco Volley Conegliano, e così è stata. Le pantere, reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con Novara, davanti al sempre presente pubblico amico del PalaVerde di Villorba, avevano di fronte le tedesche dell’ SSC Palmberg Schwerin, che proprio ...

Pallavolo – CEV Cup : Busto Arsizio non dà scampo a Mulhouse - francesi sconfitte 3-0 nell’andata dei quarti : Le farfalle continuano a volare in Europa battendo il Mulhouse nettamente, a San Valentino il ritorno in Francia Le farfalle della Yamamay E-Work Busto Arsizio continuano a volare in CEV Volleyball Cup. Dopo il doppio 3a0 sul Graz nei quarti di finali e reduci dalle Final Four di Coppa Italia, dove sono uscite contro le vincitrici dell’Igor Gorgonzola Novara nella prima delle due semifinali, le biancorosse si rifanno subito in ...

Pallavolo – CEV Champions League : Savino Del Bene perfetta in Polonia - Lodz ko 3-0 : CEV Champions League: Savino Del Bene perfetta in Polonia, con il 3-0 al Lodz rafforza il primato nella Pool D. Mercoledì c’è l’Imoco, giovedì Igor-Minsk Nella prima trasferta europea della sua storia – finora aveva giocato fuori casa solo contro l’Imoco Volley Conegliano – la Savino Del Bene Scandicci stende per 3-0 l’LKS Commercecon Lodz, rafforzando il primato nella Pool D della CEV Volleyball ...

Pallavolo – CEV Cup : è tempo di quarti di finale - la Yamamay se la vedrà con le francesi del Mulhouse : La Yamamay E-Work affronta l’andata dei quarti di finale di CEV Cup, mercoledì a Busto Arsizio arrivano le francesi del Mulhouse Dalla Coppa Italia alla CEV Cup. Quattro giorni dopo aver disputato la semifinale di Verona, persa contro la Igor Gorgonzola Novara poi vincitrice del trofeo, la Yamamay E-Work Busto Arsizio si tuffa in Europa per affrontare i quarti di finale della seconda competizione continentale per Club. Mercoledì ...

Pallavolo – CEV Champions League : domani via al quarto turno - Scandicci impegnata in Polonia : Da martedì scatta il quarto turno della fase a gironi della CEV Champions League, tutti gli appuntamenti delle formazioni italiane Appena il tempo di riprendersi dalle fatiche delle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia e le tre italiane partecipanti alla CEV Volleyball Champions League tornano in campo per disputare la quarta giornata della fase a gironi. Comincerà la Savino Del Bene Scandicci, che nella prima mattina di lunedì è ...

Pallavolo CEV CUP – Netto 3-1 della Yamamay E-Work Busto Arsizio sul Graz : CEV Cup: la Yamamay E-Work Busto Arsizio accede ai quarti, 3-1 al Graz al PalaYamamay. Prossimo ostacolo le francesi del Mulhouse La Yamamay E-Work Busto Arsizio è tra le migliori otto della CEV Volleyball Cup. Nella gara di ritorno degli ottavi di finale della seconda manifestazione europea per Club, le farfalle di Marco Mencarelli superano per 3-1 l’UVC Holding Graz, bissando il 3-0 ottenuto in Austria. Servivano due set alle ...

Pallavolo – CEV Champions League : sonora vittoria di Scandicci - Schweirn stesa con il punteggio di 3-0 : La Savino Del Bene Scandicci batte per 3-0 Schwerin e torna in testa al proprio girone, tris di vittorie per le squadre italiane nella terza giornata La Savino Del Bene Scandicci completa il tris di vittorie delle squadre italiane nella 3^ giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League: dopo Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, anche la squadra toscana si impone per 3-0 ai danni della SSC Palmberg Schwerin, ...

Pallavolo – Challenge e CEV Cup - le formazioni italiane a caccia dei quarti di finale : Mercoledì la Saugella Monza ospita il Gent, giovedì la UYBA attende il Graz: ad entrambe servono due set per passare il turno Affrontato con fortune alterne l’appuntamento dei quarti di finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia, Yamamay E-Work Busto Arsizio e Saugella Team Monza si rituffano nelle rispettive competizioni europee, giunte entrambe alla gara di ritorno degli ottavi di finale. Cominceranno le brianzole di Miguel Angel ...