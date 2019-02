Pallanuoto | Europa Cup 2019 | Francia-Italia 4-6 Il Settebello chiude il girone al primo

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Marco Del Lungo - capitano del Settebello nella sfida contro la Francia a Marsiglia : Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile in chiave Nazionale italiana. Questa sera, a Marsiglia, il Settebello sarà impegnato alle 20 con i padroni di casa della Francia. Obiettivo centrare la terza vittoria di fila e mettere al sicuro la prima piazza del raggruppamento. Centrare il bersaglio grosso comporterebbe l’accesso diretto alle Finals di Zagabria con una posizione ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa raggiunge le semifinali di Torino e… forse qualcosa in più : Il succo del discorso non sarebbe cambiato neanche se ieri l’Italia della Pallanuoto femminile avesse perso in Francia: l’Olanda aveva vinto in Ungheria nei tempi regolamentari consegnando il primato nel raggruppamento alle azzurre e sospingendo così il Setterosa nelle semifinali dell’Europa Cup. La Final Six che si disputerà a fine marzo a Torino schiuderà a tre formazioni la strada verso la Super Final di World League di ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Fabio Conti : “Mi attendevo delle risposte che sono arrivate” : L’Italia della Pallanuoto femminile ha infilato la quinta vittoria consecutiva in Europa Cup imponendosi per 8-14 in Francia, in una gara che era diventata ininfluente a pochi minuti dal fischio d’inizio, dopo che l’Ungheria aveva ceduto in casa all’Olanda per 10-11, certificando così il primato del Setterosa. A fine partita il CT del Setterosa Fabio Conti ha parlato al sito federale. Il tecnico ha fatto i complimenti ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Le azzurre vincono il girone e volano in semifinale : Il Setterosa centra il primo obiettivo: l’Italia espugna la Piscine de L’Illberg di Mulhouse, battendo a domicilio la Francia per 8-14 nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e conquista il primo posto nel girone B, accedendo così direttamente alle semifinali della manifestazione, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World ...

Francia-Italia - Europa Cup 2019 Pallanuoto femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Italia giocherà alla Piscine de L’Illberg a Mulhouse, contro la Francia, oggi, martedì 12 febbraio, alle ore 19.30: una vittoria consentirebbe al Setterosa di tenere a distanza l’Ungheria (comunque già qualificata alla Super Final di World League in qualità di Paese ospitante), attualmente a -4 a due turni dal termine e accedere direttamente alle semifinali di Europa Cup di pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. I 13 azzurri chiamati da Sandro Campagna : Il Settebello deve completare l’opera iniziata con la vittoria sul Montenegro: martedì 19 febbraio alle ore 20.00 al Cercle des Nageurs di Marsiglia l’Italia sfiderà la Francia nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto. Per preparare al meglio la sfida il CT Sandro Campagna ha già stilato l’elenco dei 13 azzurri che scenderanno in acqua. L’Italia infatti, scontata la squalifica di Renzuto, può tornare a ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Sandro Campagna : “Reazione da grande squadra” : Il Settebello batte per 11-10 il Montenegro nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto ed ipoteca il primo posto nel girone. Con la vittoria di questa sera è matematica la qualificazione alla Final Eight di Spalato. A fine gara hanno parlato ai microfoni di Rai Sport i principali protagonisti del confronto. Queste le parole del CT Sandro Campagna: “Partita bellissima, come me l’aspettavo. Ritmo forsennato del ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Il Settebello rimonta e vince nel finale - ipotecato il primo posto : A Palermo l’Italia batte il Montenegro per 11-10 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto al termine di una partita difficilissima e combattutissima, nella quale gli azzurri si sono trovati anche sotto di tre reti prima della rimonta e della volata finale, che proietta il Settebello al primo posto nel girone con due punti di vantaggio proprio sui balcanici e la possibilità di chiudere i conti nell’ultima partita in ...

LIVE Italia-Montenegro 11-10 Pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : Settebello strepitoso - vittoria e prima piazza nel girone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei gironi preliminari dell’Europa Cup 2019 di pallanuoto maschile: la Nazionale italiana scende in acqua a Palermo alle 19 per affrontare il Montenegro in un match fondamentale per la prima piazza nel raggruppamento. Agli azzurri guidati da Sandro Campagna serve infatti una vittoria convincente (e nei tempi regolamentari) per poter ribaltare il risultato dell’andata in ...

