Otto e Mezzo | figuraccia ridicola di Alfonso Bonafede | come risponde a Lilli Gruber | roba

Lo chiamavano Immunità. Claudio Cerasa a Otto e mezzo : Quello che è stato fatto, la linea politica dei Cinque stelle ha portato l'Italia in recessione. Non si può addossare tutta la colpa al M5s ma una parte della responsabilità è del primo partito di ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber e la rovinosa gaffe dopo l'arresto dei genitori di Matteo Renzi : È il bello - o meglio, il brutto - di non essere in diretta. Siamo negli studi di Lilli Gruber , a Otto e Mezzo su La7, trasmissione che come è noto non è in diretta, appunto. E nella serata di lunedì ...

La7 : Otto e Mezzo registrato buca la notizia dei domiciliari ai genitori di Renzi : Otto e Mezzo, Lilli Gruber Perseverare è diabolico. Anzi, è da La7. Ennesima figuraccia, ieri sera, per la rete terzopolista e per Otto e Mezzo: il programma di Lilli Gruber, infatti, ha ‘bucato’ la principale notizia della giornata, quella degli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi, in quanto registrato. Non è la prima volta che il talk show in questione ricade in una mancanza del genere. A tradire La7 è stata, ancora una ...

Colosseo - petardo sOtto Mezzo Esercito : ANSA, - ROMA, 14 FEB - Un petardo è esploso alle 12.30 circa sotto un mezzo dell'Esercito in servizio in piazza del Colosseo a Roma. Secondo quanto si è appreso, gli stessi militari avrebbero spento ...

Otto e Mezzo - brutale sfida sovranista a Lilli Gruber : Francesca Romana Elisei pronta alla guerra : Il Tg2 di Gennaro Sangiuliano si allarga e cerca nuove prospettive. Da lunedì, alle 21, andrà in onda alla fine del telegiornale delle 20.30 TG2 Post, una striscia di venti minuti di ulteriore informazione su politica, economia, esteri e cronaca, tutti i giorni fino a venerdì. Un approfondimento for

Otto e Mezzo - Beppe Severgnini : "Mahmood? Come sono andate le cose in giura a Sanremo 2019" : Tra chi è finito nel mirino dopo il termine del Festival di Sanremo ci è finito Beppe Svergnini, membro della giuria di qualità che ha sovvertito il verdetto del televoto a favore di Mahmood. E Severgnini, ospite di Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, dà la sua versione dei fatti: "L’Italia sembra

Otto e Mezzo - vergogna M5s contro Lilli Gruber : "Ecco perché parla sempre male di noi" - l'insinuazione : Vietato parlare male del reddito ai fannulloni, la folle misura presentata per l'ennesima volta dal M5s ieri, lunedì 4 febbraio. In studio da Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, veniva passata al vaglio la misura assistenzialista grillina, contro la quale puntavano il dito sia la conduttrice sia Tito Boer

Otto e mezzo - Tito Boeri : "Nei prossimi mesi chiederemo indietro 10mila euro a 100mila famiglie" : Nei prossimi mesi potrebbero esserci "azioni di recupero" su circa 100mila famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza. Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, sOttolineando che "allo stato attuale non abbiamo strumenti per fare verifiche sul patrimonio mobiliare" dei nuclei famil

Bimbo rom di Otto anni abbandonato in mezzo alla strada dai genitori : Una notizia a dir poco terribile quella che arriva da Carmagnola, un comune in provincia di Torino, dove un Bimbo di soli 8 anni è stato trovato mentre vagava in mezzo alla provinciale 128.L"episodio risale alla fine dello scorso dicembre, ma i quotidiani locali lo hanno riportato soltanto oggi. Stando a quanto è stato riferito dagli inquirenti, che si sono occupati del delicato caso, sono stati diversi automobilisti a segnalare alle autorità la ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber "sconcerta" i telespettatori : "A chi somiglia adesso...". In diretta - così : Il nuovo look molto aggressivo di Lilli Gruber è ormai un classico di Otto e mezzo. La conduttrice del talk di La7 ha inaugurato lunedì sera l'acconciatura con i capelli all'indietro e per la seconda sera di fila ha abbandonato il vestitino in pelle dal vago sapore fetish ma non il colore, un elegan

