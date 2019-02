Oro | scende da massimi a 1323 dollari

Basket - clamOroso in coppa di Grecia : l’Olympiacos si rifiuta di scendere in campo per il 2° tempo col Panathinaikos : Panathinaikos ed Olympiacos si stavano affrontando oggi per la semifinale di coppa di Grecia, ma gli ospiti hanno deciso di interrompere anzitempo l’incontro Basket, coppa di Grecia: succede di tutto tra Panathinaikos ed Olympiacos. Le due squadre sono grandi rivali ed oggi si affrontavano per la semifinale di coppa. Ebbene, il Pana stava comandando l’incontro 40-25 all’intervallo, ma l’Olympiacos ha deciso di non ...

F1 - la TOro Rosso scende in pista a Misano : shakedown per Kvyat al volante della nuova STR14 [VIDEO] : Il pilota russo ha portato oggi in pista la nuova Toro Rosso a Misano, svolgendo il consueto shakedown Nel giorno della presentazione della Mercedes, la Toro Rosso ha deciso di svolgere il consueto shakedown previsto dal regolamento, facendo scendere in pista a Misano la nuova monoposto. A svolgere l’atteso test è stato Daniil Kvyat, che ha percorso i canonici 100 km concessi dalla FIA per il filming day, utilizzando gomme Pirelli ...

Il popolo del lavOro scende in piazza a Roma : "Il governo esca dalla realtà virtuale" : " Il governo non può essere autoreferenziale, anche perché l'economia sta andando male - rilancia il leader della Uil, Carmelo Barbagallo - che chiede di aprire "i tavoli di trattativa" sui temi ...

Terzo settore scende in piazza per il primo sciopero nazionale : “15-25mila posti di lavOro a rischio con il Decreto Sicurezza” : Una prima assoluta, per l’Italia: venerdì 14 dicembre i lavoratori del Terzo settore, i dipendenti delle cooperative sociali e gli educatori professionali scendono in piazza per il primo sciopero della categoria organizzato dall’Unione Sindacale di Base. Un settore da sempre atipico. E silenzioso. Almeno finora. Giovani e meno giovani che lavorano nel sociale, con contratti precari e stipendi spesso molto bassi, che dedicano la loro ...

LavOro - occupati in calo nel 3° trimestre ma tasso disoccupazione scende al 10 - 2% : Frena il mercato del Lavoro nel 3° trimestre, ma scende anche la disoccupazione , compatibile con il rallentamento economico in atto che ha visto un PIL contrarsi dello 0,1% nello stesso periodo, dopo ...