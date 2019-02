Ora per Moscovici sono guai | anche l' amico Macron lo ha scaricato

"Io - chef stellato - lascio il ristOrante per veder crescere mio figlio e aiutare la mia compagna a gestire le difficoltà" : Ha lasciato casa quando aveva 16 anni e a soli 30 ha portato il suo locale nell'Olimpo della ristorazione, conquistando due stelle Michelin. Aspirazione, studio e sacrifico hanno fatto di Matteo Metullio uno degli chef giovani più quotati, ma ora che era arrivato il momento di raccogliere i frutti del suo lavoro, di continuare a puntare in alto, ha deciso di lasciare. Circa due anni fa è diventato padre di Nicolò e la ...

Giorgetti preannuncia una Manovra bis dopo il continuo peggiOramento delle performance dei conti pubblici : Una Manovra correttiva per un valore compreso tra 7 e 15 miliardi di euro è sempre più vicina, almeno secondo quanto fatto trapelare dal sottosegretario a Palazzo Chigi, il leghista Giancarlo ...

Vibo Valentia - blitz della Finanza in un noto ristOrante : scoperti lavOratori in nero : Nel corso di un’indagine eseguita all'interno di un noto locale di Vibo Valentia, gli agenti della Guardia di Finanza dopo aver scoperto alcuni lavoratori in nero, hanno effettuato nei confronti del titolare dell’attività ristorativa diverse sanzioni per un totale di circa sette mila euro. Dopo la vicenda, il proprietario del noto locale del centro storico ha provveduto a regolarizzare la posizione lavorativa dei suoi dipendenti. blitz ...

Ora si può usare la blockchain per la portabilità del numero di telefono : blockchain (Pixabay) In vista del prossimo Mobile World Congress 2019, la fiera internazionale della telefonia mobile, che si terrà a Barcellona dal 25 al 28 febbraio, il gruppo Exprivia Italtel presenterà una soluzione per cambiare operatore di rete mobile senza interruzione di servizio e conservando il proprio numero attraverso la blockchain. Oggi chi vuole cambiare operatore telefonico affronta una procedura più o meno lunga. Cambio della ...

Ecco Biosmart - gli imballaggi bio per alimenti che controllano e migliOrano la conservazione del cibo : La Commissione Europea ha finanziato il progetto Biosmart a cui prende parte anche l’Italia, mirato alla realizzazione di imballaggi a base biologica per alimenti. L’obiettivo è ridurre gli sprechi con l’impiego di materiali compostabili, biodegradabili o riciclabili. In più gli imballaggi saranno capaci di monitorare ed estendere la durata di conservazione dei cibi. Ci sono già i primi frutti: un involucro biodegradabile che ...

MigliOrano le condizioni di Umberto Bossi : è ancOra ricoverato “solo per prudenza” : Le condizioni di Umberto Bossi, dopo il malore che ha accusato giovedì 14 febbraio e il conseguente ricovero all'ospedale di Varese, sono in "continuo miglioramento". L'ultimo bollettino medico sul Senatùr evidenzia che Bossi "interagisce" con i familiari e con i medici e viene tenuto "ancora in osservazione solo per prudenza".Continua a leggere

Dalla collabOrazione tra Mareblu e Legambiente nasce il Tonno all’Olio d’Oliva “perfetto” : Mareblu, in collaborazione con Legambiente, ha da poco lanciato il Tonno all’Olio d’Oliva con Meno Olio. La presenza di meno olio rende il prodotto compatto, ne preserva il gusto e lo rende più pratico poiché non è necessario sgocciolarlo. L’aggiunta di vapore ne garantisce la conservazione. Ma non è tutto: grazie al Tonno con Meno Olio, Mareblu contribuisce alla prevenzione dell’inquinamento dei mari italiani, evitando che vi siano ...

YouTube Music 3.03 aggiunge il supporto per Android Auto e lavOra alla riproduzione di file sul dispositivo : La versione 3.03 di YouTube Music aggiunge il supporto per Android Auto e continua a sviluppare la possibilità di riprodurre brani sul dispositivo. Per quanto riguarda il download offline, l'opzione "Qualità media" nel menu "Download" consente agli utenti di scegliere tra "Solo audio", "Medio - 360p" e "HD - 720p", mentre l'opzione "Full HD - 1080p" è in arrivo in un aggiornamento futuro per la riproduzione offline. L'articolo YouTube Music ...

La Cooperativa Le Macchine Celibi assume due figure lavOrative - : ... cambi date, cambi titoli, etc…, ; • organizza e gestisce la campagna abbonamenti, definisce i prezzi degli spettacoli/abbonamenti in collaborazione con la direzione artistica; • espleta le ...

Cinque anni in carcere per un rapimento che non ha mai commesso - Ora chiede giustizia : Giuseppe Morelli non ne sapeva niente: non sapeva che nel 1979 una farmacista brianzola fosse stata sequestrata e non sapeva di essere stato condannato a 26 anni per quel rapimento. Tanto meno sapeva che la giustizia gli avrebbe potuto, anzi dovuto, concedere una via d’uscita dal carcere e dalle accuse. Ha saputo tutto all’improvviso: che la polizi...

Ciclismo – Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè : Orangeblue impegnati alla Ruta del Sol e al Tour of Antalya : Doppio appuntamento per la Nippo Vini Fantini Faizanè: mercoledì al via la Ruta del Sol, giovedì c’è il Tour of Antalya. Da registrare l’infortunio di Zaccanti Gli #orangeblue pronti ad affrontare il Doppio appuntamento, da mercoledì al via la Ruta del Sol in Spagna, da giovedì il Tour of Antalya in Turchia. Forfait di Filippo Zaccanti, per lui niente Turchia, a causa della frattura del III metacarpale della mano sinistra ...

Una nave cargo incagliata nella barriera cOrallina delle Isole Salomone sta perdendo carburante in mare : Da due settimane una nave cargo, la MV Solomon Trader, è incagliata nella barriera corallina intorno alle Isole Salomone, nel sud Pacifico, e ha iniziato a perdere carburante. La nave si trova vicino all’East Rennell, la parte più orientale dell’isola

