Nuovo allarme cibo | 600 milioni di malati per contaminazioni

Terra - Nuovo allarme : in atto “la più grande estinzione dopo i Dinosauri” : sta scomparendo una specie necessaria per la vita - “sarà una vera catastrofe” : Secondo gli autori di una sintesi di 73 studi pubblicata nella rivista Biological Conservation, stiamo assistendo “al più grande episodio d’estinzione” dopo quello dei dinosauri: oggi, circa un terzo delle specie di insetti è minacciata dall’estinzione. “E ogni anno si aggiunge circa l’1% alla lista. Entro 50 anni, non ne resterà che la metà ed entro 100 anni non ce ne saranno più”, hanno calcolato Francisco Sanchez-Bayo e Kris Wyckhuys, delle ...

Il Polo Nord si sta spostando verso la Siberia a 55Km l’anno : è allarme bussole - ecco il Nuovo Modello Magnetico della Terra : Il Polo Nord Magnetico, ossia quello verso cui puntano le bussole, si sta spostando più velocemente del previsto dal Canada verso la Siberia. Sembra si muova a una velocità di circa 55 chilometri l’anno. Per questo l’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani (Noaa) ha pubblicato con un anno di anticipo il nuovo Modello Magnetico della Terra, che dara’ preziose informazioni per usi militari e civili, per ...

Berlusconi lancia l'allarme gialloverde : "Patrimoniale in arrivo. Serve Nuovo governo" : 'Per uscire da questa situazione - dice - Serve tutto il contrario di quel che fa questo governo, contrario al mondo del lavoro e delle imprese'. Su Salvini e l'autorizzazione a procedere per il caso ...

Brexit - domani Nuovo voto alla Camera Comuni. Scatta allarme supermercarti - ‘no deal’ svuota scaffali e fa aumentare i prezzi : Prende il via una settimana decisiva per la Brexit. I parlamentari britannici sono al lavoro su diversi emendamenti che saranno votati domani alla Camera dei Comuni, nel tentativo di riportare sui binari l'accordo con l'Ue dopo la pesante bocciatura - il 15 gennaio scorso - dell'intesa raggiunta dalla premier Theresa May. Ma intanto, nel Regno Unito, Scatta l'allarme anche all'approvvigionamento di prodotti alimentari qualora maturerebbe ...

Nuovo allarme droni : blocco degli atterraggi all'aeroporto di Newark : Nella giornata di ieri, 22 gennaio, sono state interrotte temporaneamente le manovre di atterraggio al Newark Liberty International Airport del New Jersey , in seguito all' avvistamento di due droni . ...

Smog : di Nuovo allarme polveri sottili in Lombardia. : Nel dossier di Legambiente la maglia nera per l'inquinamento va a Brescia, Lodi e Monza. Riscaldamento domestico e utilizzo dell'auto tra le cause principali

Ryanair si "inceppa". Nuovo allarme utili : Il 2019 si preannuncia come un altro annus horribilis per Ryanair. Ieri, a pochi giorni dalla pubblicazione dei dati trimestrali, prevista il 4 febbraio,, l'icona delle linee aeree low cost europee ha ...

San Giovanni Bosco - Nuovo allarme formiche/VIDEO : Nuova segnalazione di formiche nei reparti dell'Ospedale San Giovanni Bosco. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. 'Stavolta sarebbero state ritrovate al terzo ...

Nuovo allarme ambientale. Mare del Nord - nave cargo finisce nella tempesta - oltre 270 container cadono in mare. : Una delle più grandi navi container nel mondo ha perso una parte del suo carico mentre navigava da Anversa a Bremerhaven. Almeno un container può contenere materiali pericolosi allarme ambientale al ...

Terremoto Catania - una scossa fortissima : 7°/8° grado Mercalli vicino l’epicentro - gli esperti lanciano un Nuovo allarme per le prossime ore [FOTO e MAPPE] : 1/36 ...