Non Mentire travolta dalle polemiche | quando sarà disponibile la replica della prima

Non Mentire : la replica della prima puntata disponibile dal 22 febbraio : Dove rivedere la prima puntata di Non mentire? Su Mediaset play Dopo il grande successo ottenuto in televisione, Non mentire – la nuova fiction di Canale 5 – sarà presto disponibile su Mediaset play. Come ci fanno sapere da Mediaset, la prima puntata sarà disponibile sul servizio streaming a partire da venerdì 22 febbraio.

Alessandro Preziosi in tv con Non Mentire e rivela : ‘Per Elisa di Rivombrosa dissi di saper andare a cavallo’ : “Per Elisa di Rivombrosa dissi che sapevo andare a cavallo e non era vero“: lo rivela Alessandro Preziosi, attualmente sugli schermi di Canale 5 con la fiction con Greta Scarano Non mentire che, per usare le sue stesse parole, “È un’indagine sulla capacità dell’essere umano di dire la verità e credo che il dubbio più grande nasca da come ognuno di noi vede la realtà” (QUI tutto su trama e cast della fiction). ...

Perché Non Mentire non si trova in streaming su Mediaset Play? : Canale 5 crede molto in Non Mentire, la nuova fiction che segna il nuovo corso della produzione seriale di Mediaset e che al debutto, domenica scorsa, ha registrato 3,6 milioni di telespettatori (15,48% di share). I temi fortemente attuali trattati, l'interpretazione di Alessandro Preziosi e di Greta Scarano e la regia di Gianluca Maria Tavarelli hanno fatto il loro dovere, suscitando curiosità ed attenzione dei telespettatori.A chi ne ha ...

Non Mentire : Alessandro Preziosi fa una confessione inaspettata : Alessandro Preziosi in Non mentire: la sua bugia più grande Alessandro Preziosi è il protagonista maschile di Non mentire, la fiction di Canale5 che ha debuttato domenica scorsa riscuotendo un buon successo. E’ un thriller psicologico in cui è difficile capire chi mente tra Andrea, il personaggio interpretato da Preziosi, e Laura alias Greta Scarano. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore napoletano ha ...

‘Non mentire’ - trama e anticipazioni della nuova serie su Canale 5 : Tutto quello che c'è da sapere sulla fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in onda domenica in prima serata

'Non mentire' è il remake di Liar : prima stagione conclusa nel 2017 - seconda in arrivo : La miniserie Non mentire, andata in onda a partire dal 17 febbraio su Canale 5, è il remake italiano della prima stagione di Liar, serie tv britannica-statunitense, il cui finale è già stato visto in Usa e in Gran Bretagna alla fine del 2017 e in Italia a febbraio 2018. Perciò, abbiamo la stessa storia e gli stessi personaggi, lo stimato chirurgo Andrew Earlham accusato di stupro dalla professoressa Laura Nielson. La serie, creata dagli stessi ...

Alessandro Preziosi confessa : "Ho pianto sul set di Non mentire" : Nella serata tra il 17 febbraio e il 18 febbraio, è andata in onda la prima puntata della nuova serie-TV di Canale 5, ' Non mentire ', che vede protagonisti gli attori Alessandro Preziosi e Greta ...

Non Mentire - la seconda puntata della fiction domenica in prima serata tv su Canale 5 : La seconda puntata della fiction "Non mentire" andrà in onda domenica 24 febbraio, in prima serata tv, su Canale 5. Il primo episodio di questo thriller relazionale, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, è stato visto da 3.560.000 spettatori e ha anche originato un notevole buzz social. Su Twitter, ma anche su Facebook, sono in molti infatti a chiedersi chi è non dire la verità tra lo stimato chirurgo Andrea Molinari e la brava ...

«Non mentire» - thriller psicologico che incrocia i casi «MeToo» : La nuova fiction di Canale 5 «Non mentire» ruota intorno al sottile confine che divide la realtà dalla percezione che di essa ciascuno costruisce e modella. La serie, remake piuttosto fedele dell'...

Non Mentire - Seconda Puntata : Il Passato di Laura! : Non Mentire, trama Seconda Puntata: decadono le accuse su Andrea grazie anche all’amico Donato. Laura però non demorde. Luca ha i primi grattacapi con la sua fidanzata Malika. La miniserie “Non Mentire” in onda su Canale 5 ha confermato di essere ricca di suspense e di colpi di scena. Ogni minuto del film è riuscito ad insinuare nel pubblico il dubbio su cosa succederà e su chi ha ragione e chi no. E questa bellissima caratteristica terrà ...

Non Mentire - spoiler secondo episodio : continuano le accuse di Laura verso il chirurgo : Ieri domenica 17 febbraio è andata in onda in prima serata il primo episodio della nuova serie televisiva di Canale 5 ''Non Mentire'' con i protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, prodotta da Francesca Cima, Nicola Giuliano e Carlotta Calori. La fiction italiana, che è il remake della serie britannica ''Liar'' è composta da tre episodi, gli ultimi due verranno trasmessi rispettivamente domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo. La trama ...

Canale 5 vince con Non Mentire e lancia Il Silenzio dell’Acqua sulle note dei Maneskin (video) : Una svolta o uno specchietto per le allodole? Questo è quello che si stanno chiedendo in queste ore non solo i fruitori di Canale 5 ma anche tutti coloro che erano stanchi di vedere solo i soliti programmi e le soap spagnole e dopo il successo di Non Mentire, arriva il lancio de Il Silenzio dell'Acqua. La fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano ieri sera ha conquistato il prime time portando a casa un ottimo 15% di share che adesso ...

Alessandro Preziosi e Greta Scarano : in lacrime sul set di Non mentire : Alessandro Preziosi e Greta Scarano hanno pianto sul set di Non mentire Lavorare alla fiction Non mentire è stato intenso e coinvolgente per Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Gli attori protagonisti della serie Mediaset si sono commossi grazie ai personaggi di Andrea Molinari e Laura Nardini. A rivelarlo i diretti interessati in un’intervista rilasciata al […] L'articolo Alessandro Preziosi e Greta Scarano: in lacrime sul set di ...

Non Mentire - un thriller relazionale ben strutturato e avvincente : Non Mentire Le fiction talvolta non servono solo ad intrattenere il pubblico, possono avere valenze diverse: possono insegnare la storia, far conoscere personaggi poco noti ai più, oppure possono avere una funzione sociale. E’ il caso di Non Mentire, un thriller relazionale ben strutturato ed avvincente, che potrebbe sembrare un trattato sullo stupro e sui meccanismi di accusa e difesa nella società di oggi. Non Mentire: un racconto ...